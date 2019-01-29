火鍋最牛！風尚咖啡拓展新品牌「牛鍋私藏鍋物」

2019年01月29日 16:07 中時 馮惠宜

牛鍋私藏鍋物提供給客人好的現熬的湯底加好的肉品品質。（馮惠宜攝）

牛鍋私藏鍋物戶外還有好好拍的網美拍照區，讓你吃得飽拍的美。（馮惠宜攝）

在中部有20年歷史的風尚人文咖啡館集團，新近開設牛鍋私藏鍋物，這次董事長薛景超（中）和兩個兒子薛君凱（右）、薛博誠攜手一起給新品牌新風貌。（馮惠宜攝）

台中人愛吃火鍋，一年四季都在上演火鍋大戰，繼輕井澤推出湯棧、老常在等新品牌後，台中老字號的風尚人文咖啡館集團29日在集團全台第一家「起家厝」開設火鍋品牌牛鍋私藏鍋物，訴求以較優質的肉品、高CP值要在火鍋市場引領新風潮。

風尚人文咖啡集團董事長薛景超說：風尚20年前就開始賣火鍋，20年來始終是鎮店之寶。隨著火鍋專賣店一家一家開，是時候把火鍋拉出來單獨做一個新品牌了。兩年前兩個兒子薛君凱、薛博誠創立了肉肉燒肉，所以父子三人討論，把挑選燒肉的肉品品質精神，再把風尚鎮店之寶火鍋湯底結合，發揮壹加壹大於二的精神，提供給客人好的現熬的湯底加好的肉品品質。

牛鍋私藏鍋物堅持湯底每天新鮮熬煮，平均完成一鍋湯底需耗費4-6小時才能熬製好的湯底。如，秘藏大骨昆布鍋，使用的是大骨雞骨、高麗菜白菜熬煮4-6小時的新鮮湯頭再加入昆布帶出濃厚的湯頭鮮味。而京都柚子胡椒鍋是傳承經典日式柚子風味的火鍋，有著細膩的風味與口感。另一款天然發酵泡菜鍋，用新鮮手工醃漬發酵的泡菜，口感柔和還會回甘。

薛君凱說：套餐的肉品、海鮮在份量選材更注重品質，一般火鍋店使用的雞腿排是使用冷凍雞腿切片，而牛鍋使用的是每日直送的溫體雞腿排，羊肉的部分使用的是台灣品種黑面羊，豬肉套餐的部分使用的是台灣的豬梅花跟台灣的豬松阪。在量的部份，套餐肉品正常分為兩種規格，肉品正常重量150克，加量變250克，價格只在增加60到90元，物超所值。

(中時 )