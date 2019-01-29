影》金門機車與轎車相撞 金大進修部學生打工途中遇死劫

2019年01月29日 16:01 中時 李金生

機車騎士與轎車相撞，機車騎士當場噴飛。（警方提供）

金門伯玉路今(29)日上午發生一起死亡車禍，就讀金大進修部的郭姓機車騎士在趕往金城鎮打工途中，與左轉轎車相撞傷重不治，肇事原因由警方調查處理中。

今天上午7時50分許，郭姓(22歲、台南市人)機車騎士前往金城鎮打工，途經金寧鄉伯玉路2段十字路口，與由65歲蔡姓婦人駕駛，左轉欲進入盤果路的轎車相撞，當場噴飛倒地，車輛零件散落一地，「轟隆」巨響嚇壞趕上班的人車。

金門機車與轎車相撞 金大進修部學生打工途中遇死劫

縣消防局接獲民眾報案，火速出動救護車趕至，將已失去生命跡象的郭姓騎士送醫急救，雖然一度恢復呼吸心跳，但最後仍因傷重不治。

機車騎士與轎車相撞之一。（警方提供）

警方調查，家住金湖鎮料羅村的郭姓騎士，目前仍在金大進修部就讀，未料在打工途中遇到死劫，讓校方和同學都十分難過，已通知家屬趕來金門處理。蔡姓女駕駛則依過失致人於死移送檢方處理。

警方提醒民眾行經交岔路口，應注意減速和禮讓之外，也應養成白天也開車頭燈的習慣。因為根據據歐盟研究，白天開車頭燈可減少5.9%的交通事故。原因是能提高車輛與背景對比作用，易引起對向來車注意，減少對向碰撞；同時也會產生距離較近的感覺，有助於保持適當車距，對於交岔路口各行向來車，同樣具有警示及提醒效果。

(中時 )

金城警分局長郝心誠提醒行經交岔路口，應注意減速和禮讓之外，也應養成白天也開車頭燈的習慣。（李金生攝）