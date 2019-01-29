過年大掃除運用收納 自製橘子皮清潔劑很環保

環保署國家清潔周記者會，找來省電與清掃達人楊賢英分享經驗。（王思慧攝）

友善列印
中時

再過幾天就是農曆除夕，家戶都忙著打掃居家裡外的環境。環保署今（29）日舉行國家清潔周（1月28日至2月3日）記者會，請來家事清掃與節電達人楊賢英，示範運用收納方法來節省冰箱用電，以及使用自製橘子皮清潔劑來除油汙、陳年積垢的小撇步。

楊賢英表示，家中最難搞定的電器，首先是冰箱、其次是微波爐。可用橘子皮加清水，水比橘皮高0.5至1公分即可，然後微波1分鐘、靜置2分鐘後，即可用橘皮水擦拭微波爐內壁，這樣可以避免清潔劑殘留於爐內，冰箱亦可比照辦理，是相當環保的清潔方法。橘子皮本身富含精油，是一種天然的清潔劑。

楊賢英說，除了橘皮水，也可利用當季盛產的橘子皮加入熱水絞碎後，再加入適量洗碗精做成自製清潔劑，用在清理瓦斯爐、抽油煙機等油汙特多的電器時，更具除油去汙的效果。

節能省電方面，楊賢英說，可檢查家中照明燈具表面，擦拭燈具積塵，提升燈具照度，自可減少使用其他燈具，達到節電效果。用電最凶的冰箱則可定期除霜，物品擺放也以不超過8分滿為原則，保留冷空氣循環通路，提升冷藏效率。

楊賢英還分享了使用收納盒的好處，把相同的食物放在一起，這樣會比較好找，開冰箱的次數與時間自然就會減少很多，達到省電效果。

對於戶外環境清理整頓，環保署則呼籲社區民眾及商店共同參與，清掃周邊環境、路面、閒置空地等，並落實垃圾分類及資源回收。環保署已彙整全國各縣市春節期間垃圾清運資訊，民眾可查閱《清淨家園顧厝邊綠色生活網》。

為了配合年終大掃除，民眾若有大型廢棄物需清運，亦可提前聯絡地方清潔隊，以便安排時間前往處理。

(中時 )

客運量破4653萬人次桃機創新高 吞口水沒用？搭飛機只要1個動作 …

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。