過年大掃除運用收納 自製橘子皮清潔劑很環保

2019年01月29日 16:14 中時 王思慧

再過幾天就是農曆除夕，家戶都忙著打掃居家裡外的環境。環保署今（29）日舉行國家清潔周（1月28日至2月3日）記者會，請來家事清掃與節電達人楊賢英，示範運用收納方法來節省冰箱用電，以及使用自製橘子皮清潔劑來除油汙、陳年積垢的小撇步。

楊賢英表示，家中最難搞定的電器，首先是冰箱、其次是微波爐。可用橘子皮加清水，水比橘皮高0.5至1公分即可，然後微波1分鐘、靜置2分鐘後，即可用橘皮水擦拭微波爐內壁，這樣可以避免清潔劑殘留於爐內，冰箱亦可比照辦理，是相當環保的清潔方法。橘子皮本身富含精油，是一種天然的清潔劑。

楊賢英說，除了橘皮水，也可利用當季盛產的橘子皮加入熱水絞碎後，再加入適量洗碗精做成自製清潔劑，用在清理瓦斯爐、抽油煙機等油汙特多的電器時，更具除油去汙的效果。

節能省電方面，楊賢英說，可檢查家中照明燈具表面，擦拭燈具積塵，提升燈具照度，自可減少使用其他燈具，達到節電效果。用電最凶的冰箱則可定期除霜，物品擺放也以不超過8分滿為原則，保留冷空氣循環通路，提升冷藏效率。

楊賢英還分享了使用收納盒的好處，把相同的食物放在一起，這樣會比較好找，開冰箱的次數與時間自然就會減少很多，達到省電效果。

對於戶外環境清理整頓，環保署則呼籲社區民眾及商店共同參與，清掃周邊環境、路面、閒置空地等，並落實垃圾分類及資源回收。環保署已彙整全國各縣市春節期間垃圾清運資訊，民眾可查閱《清淨家園顧厝邊綠色生活網》。

為了配合年終大掃除，民眾若有大型廢棄物需清運，亦可提前聯絡地方清潔隊，以便安排時間前往處理。

(中時 )