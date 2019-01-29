春節慰勉官兵 蔡英文視察中部部隊

2019年01月29日 16:15 工商 彭媁琳

總統蔡英文在春節前安排多項慰勉國軍的行程，今日蔡英文視察「空軍第三戰術戰鬥機聯隊」、「陸軍砲兵第58指揮部」及「陸軍步兵302、104旅」，同時驗收國防改革的成果。

蔡英文指出，在座的年輕弟兄姐妹們，有人是因為對於軍旅生涯的嚮往，也有些人是因為薪水穩定，或者一時找不到人生的方向，而選擇簽下志願役。但她要告訴各位，不論是什麼原因讓你們決定加入國軍，你們都做了一個正確的選擇。

蔡英文表示，做為三軍統帥，她充分瞭解，優質的軍人，是戰力的核心，而她更期許，我們優質的軍人，也要成為社會發展的動能。經過精實的訓練，培養的不僅是有戰鬥力的士兵，也培養出有團隊合作精神、能刻苦耐勞的人才。

在軍中，你們將學習到許多的戰術專業，而我也要求國防部，要培育各位日後能應用到社會的第二專長。蔡英文也向國軍表示，由民轉軍的時候，確實有一些辛苦的磨合過程。有很多人會不習慣，忍受不了營區的約束跟限制，但這正是對於人生的訓練跟考驗，只要你堅定意志，勇於面對挑戰，很快地你就會超越自我，也很快地，能夠找到人生未來發展的方向。

在場的軍士官幹部們，你們擔負著培訓下一世代國軍的重大使命，你們是這些年輕人投身軍旅後第一個遇到的老師，蔡英文要求國軍必須要達到三個任務。

第一，務必持續精進訓練方式，以更創新、跟得上時代的方式，來教育訓練新進的弟兄姊妹。

第二，在嚴格要求跟訓練的同時，必須要妥善照顧弟兄姊妹的生活。讓他們今天是你們的學生，明天他們是你們的袍澤。

第三，把你們對於國軍未來的希望，投射在這些新進的弟兄姊妹身上，你們的人生歷練都能夠給他們一些啟發，協助他們翻轉人生。

(工商 )