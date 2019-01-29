花蓮各鄉鎮市基層建設座談會 徐榛蔚：打造「國際都會、友善城市」

2019年01月29日 16:13 中時 范振和

花蓮市長魏嘉賢（中）逐桌敬酒，感恩里鄰長的力挺。（范振和攝）

花蓮縣各鄉鎮市基層建設座談會暨餐會，29日中午在花蓮市中華國小學生活動中心展開，上千位里鄰長、各產業、機關、社團代表擠爆會場，賓主共歡。縣長徐榛蔚闡述縣政理念，企盼打造「國際都會．友善花蓮！」

「城市因人而偉大，花蓮因為有您而偉大！」徐榛蔚指出，前縣長傅崐萁執政9年來連續拿下五星級榮耀，這是花蓮鄉親的貢獻，未來4年還有相當多的工作要做，推動縣政都需要在座大家與里鄰長的協助。

她表示，陽光電城將打造成青年創業基地及原住民文創平台，計畫與毗鄰的東大門國際觀光夜市、重慶市場、日出香榭大道鏈結，同時縣道193線海濱大道積極開闢完成後，屆時串連花蓮港、四八高地、七星潭，那麼「東部黃金好望角」便成形了。

徐榛蔚笑著說，今天上午到鳳林鎮發放三節生活物資，雨天突然轉晴，連老天爺都情義相挺花蓮，今年起地方建設會更多，包括「雙溪工程」～七腳川溪到花蓮溪的水岸風情，深信在老天爺庇佑與鄉親共同努力下，一定會圓滿完成。

另，縣府除了今年將增加鄰長1年2400元為民服務費外，徐榛蔚強調，縣府正積極建構花蓮成為「花園城市」，她希望家家戶戶動起來，讓花蓮真、善、美集於一身，，成為亞洲一流的花園城市！

(中時 )