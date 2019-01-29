春節維安登場 永和民代慰勤當警察後盾

新北市議會副議長陳鴻源等人致贈慰問品感謝警察辛勞。（葉書宏翻攝）

友善列印
中時
新北市議會副議長陳鴻源等人致贈慰問品感謝警察辛勞。（葉書宏翻攝）

新北市議會副議長陳鴻源、新北市政府警察局副局長江振茂為鼓舞警察及協勤人員之士氣，28日晚間9時許與市議員連斐璠、羅文崇，義警大隊李副總幹事、民防大隊林副大隊長、志工大隊張幹事暨永和區公所胡區長、永和警察之友會黃主任等人，共同至永和分局、永利消防分隊及保安里守望相助隊慰問，慰勉犧牲假日、不畏風寒、堅守崗位的執勤人員，並致贈慰問品，表達關心及慰勞之意。

2019年為期15天的「加強重要節日安全維護工作」，自1月28日下午10時開始，至2月11日0時結束，以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為工作主軸，並配合政府施政重點及治安現況，將「掃黑、肅毒、打詐」列入重點項目，統合警察、義警、民防、義交、守望相助隊等各種維安力量，展現政府維護治安之決心、整頓交通之盡心及服務民眾之熱心。

陳鴻源指出，維護社會治安人人有責，盼民眾共同發揮「警力有限、民力無窮」精神，一起守護永和地區優質環境，特別感謝在春節假期執勤的警察及民力，落實治安維護工作，提供民眾平安快樂的生活。

永和警分局長謝宗宏表示，感謝市議會暨永和地區各級民代、永和區公所、義警、民防、志工、警友會等熱心團體之支持及鼓勵，並強調在年節期間，會持續重視「治安、交通、為民服務、風紀與團隊合作」信念，以贏得人民對警察工作團隊之信賴與讚佩，全力營造一個「平安、祥和、快樂」的新春假期。

(中時 )

新北市議會副議長陳鴻源等人致贈慰問品感謝警察辛勞。（葉書宏翻攝）
無良密醫亂打針害死人 法官判要… 八仙塵爆傷者 父母撤回求償不願…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。