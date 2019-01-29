春節維安登場 永和民代慰勤當警察後盾

2019年01月29日 16:22 中時 葉書宏

新北市議會副議長陳鴻源等人致贈慰問品感謝警察辛勞。（葉書宏翻攝）

新北市議會副議長陳鴻源、新北市政府警察局副局長江振茂為鼓舞警察及協勤人員之士氣，28日晚間9時許與市議員連斐璠、羅文崇，義警大隊李副總幹事、民防大隊林副大隊長、志工大隊張幹事暨永和區公所胡區長、永和警察之友會黃主任等人，共同至永和分局、永利消防分隊及保安里守望相助隊慰問，慰勉犧牲假日、不畏風寒、堅守崗位的執勤人員，並致贈慰問品，表達關心及慰勞之意。

2019年為期15天的「加強重要節日安全維護工作」，自1月28日下午10時開始，至2月11日0時結束，以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為工作主軸，並配合政府施政重點及治安現況，將「掃黑、肅毒、打詐」列入重點項目，統合警察、義警、民防、義交、守望相助隊等各種維安力量，展現政府維護治安之決心、整頓交通之盡心及服務民眾之熱心。

陳鴻源指出，維護社會治安人人有責，盼民眾共同發揮「警力有限、民力無窮」精神，一起守護永和地區優質環境，特別感謝在春節假期執勤的警察及民力，落實治安維護工作，提供民眾平安快樂的生活。

永和警分局長謝宗宏表示，感謝市議會暨永和地區各級民代、永和區公所、義警、民防、志工、警友會等熱心團體之支持及鼓勵，並強調在年節期間，會持續重視「治安、交通、為民服務、風紀與團隊合作」信念，以贏得人民對警察工作團隊之信賴與讚佩，全力營造一個「平安、祥和、快樂」的新春假期。

(中時 )