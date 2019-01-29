雕刻自然於山影！賴高山家族漆藝展秀生命力

2019年01月29日 16:13 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

一筆一畫，藝術家美麗漆器雕刻動人故事，繽紛色彩讓器皿更顯光芒，讓大自然的力與美在器皿中有了生命力！台灣漆藝文化深受日本影響甚遠，然因漆藝製作過程繁複，費工耗時，技術艱深，傳承不易，且台灣知名的漆藝大師相繼凋零下。

背負使命-賴作明。（文化部所屬國立台灣工藝研究發展中心提供）

台北當代工藝設計分館從1月29日至03月31日展出「山明映佑－賴高山家族漆藝展」，透過33組/台灣跨世代的漆藝作品，從三個世代作品充分展現出台灣多元的想法與創作巧思，透過作品更可看見漆的色彩變化美學，紋飾之豐富多樣讓人目不暇給。

華輝戲魚舞-賴映華。（文化部所屬國立台灣工藝研究發展中心提供）

第一代賴高山自創「堆彩雕漆」技法與個人在創作上發展出來的「夾紵漆器脫胎技法」等，作品以台灣鄉野田園景象為景、大量使用日月潭原住民為元素，用後印象派的風格為畫法，傳承山中公蓬萊塗的漆藝技法，散發出豐富的南國情調，來呈現出賴高山極愛台灣鄉土之情，在1998年賴高山更是榮獲台灣省政府頒發民族工藝終身成就獎。

第二代漆藝大師賴作明以創新工法的突破精神，嘗試打破往昔觀念來推動不需要研磨而能表現出漆器藝術特性的「漆陶」，不但縮減傳統漆器繁複的工序與工時，又能以全漆或半漆半釉的複合媒材來顯露出美學色彩，在漆陶技藝上運用變塗、彩繪、貼付、鑲嵌等多種變化無窮的技法，成為台灣漆陶製作的名師，在2001年榮獲行政院文建會頒發文馨獎。

第三代工藝家賴信佑跟隨家族腳步，期望漆器能進入生活日常，喚起過去漆器除了在湯碗、茶托或茶盤等生活用具外，以漆的技法結合不同的複合媒材，創作出漆的各種飾品、家具與生活物品等文創商品，例如項鍊、耳環、筷架與筷子等，讓漆藝透過文創門徑重新回到現代人的生活中，讓民眾能在日常生活中可以使用到「漆器」。

期待透過本次三代聯展，帶領民眾戀上漆藝，深入現場以不同的角度、情境與視野來享受台灣漆藝承先啟後，代代相傳的技法，引領漆工藝傳承應用的風潮，從漆藝傳承出發，觸發各界的使用

(中時電子報)