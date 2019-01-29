兩岸若想簽和平協議 林廷輝：締約主體會遇上問題

2019年01月29日 16:23 旺報 潘維庭

近期兩岸是否應簽署和平協議再成話題。台灣國際法學會副秘書長林廷輝29日指出，若想簽協議，問題最大的在締約主體問題，如果是國共締結，是不是民進黨不用受到約束？如果是中華人民共和國和中華民國，大陸要先承認中華民國。亦即，我們要面對「中華民國是什麼」的問題，此一問題有國際、兩岸，以及中華民國與台灣的關係，共三個層次，我們應先處理好我們自己，達成一定共識，再去處理兩岸部分。

前副總統呂秀蓮29日邀集各方學者進行第二場「藍綠講堂」，討論「一中、兩中、一中一台」，由國家展望文教基金會董事長彭百顯主持，台大國發所教授葛永光、東華大學教授施正鋒、輔仁日文系教授何思慎、台灣國際法學會副秘書長林廷輝與談。

林廷輝指出，台灣要先形成共識，才能兩岸來談。但藍、綠對中華民國定義是有區別的，前者認為是自1912年延續至今，後者認為是1949年以後，甚至對岸在南京的牌樓直接寫「中華民國1912-1949」。

他分析，若想推兩岸簽和平協議，締約主體會成問題。若是國、共締結，民進黨就不用受到約束了嗎？若是中華民國、中華人民共和國締結，對岸要先承認中華民國。

林廷輝指，因此，我們現在遇到的問題是，中華民國是什麼，代表中國還是代表台灣？一共有國際、兩岸和與台灣自身關係共三個層次。

他認為，若是自己內部名稱叫什麼，大家自己覺得差不多，民眾沒有太大疑義，問題在兩岸和國際層面，重點還是在北京怎麼改變想法和態度。但我們也要先處理好我們自己，達到一定共識，才能處理兩岸部分。

在國際層面上，施正鋒則提醒，美國最近突然對我們好起來，「無事獻殷勤，非奸即盜」，美國過去曾出賣過中華民國，在商言商，包含當時與中共建交時，背後主導的季辛吉考量的也是其國家利益，回顧歷史，不管是開羅宣言、雅爾達密約、舊金山和約，台灣人都沒有參與，戰後美國在東亞也扶植許多傀儡政權，像南韓、越南、菲律賓。

施正鋒也表示，很擔心現在的政府是不是國防、外交、兩岸、都「外包給美國」，為什麼對「口譯哥」那麼好？我們要小心。這種「patronize」，講得好聽是照顧，講得不客氣，就是我們被美國「當作細漢的」。

(旺報 )