八仙塵爆傷者 父母撤回求償不願再為錢爭執

消基會團訟律師吳榮達表示，受委託337位的傷者、死者家屬都希望能盡快結束訴訟。（李文正攝）

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八仙塵爆發生至今超過3年，玩色創意負責人呂忠吉已入監服刑，但民事求償部分，死者家屬、傷者委託消基會團體訴訟仍在進行。士林地院民事庭今(29日)開庭，團訟律師吳榮達表示，傷者陳柏承在訴訟當中意外死亡，父親不願提及傷心事，已經放棄求償，雙方還針對潤膚乳劑幾百元爭執，法官諭知，請雙方律師整理訴訟求償的項目，7月23日上午再次開庭。

八仙塵爆自2015年6月27日發生，造成15死、484傷，其中有337位死者家屬、傷者委託消基會進行團體訴訟，針對八仙公司、呂忠吉、陳柏廷、陳慧穎等8人求償近百億，雙方針對傷勢鑑定，已經拖延了一段時間，中間承審法官換人，近日再次開庭，針對每位傷者的求償項目，雙方都有不同意見，較有爭議的是美容費用。

法官詢問，乳液、面霜、石膏鞋等物品是否是醫療必需品，僅數百元，有必要函詢醫院嗎?八仙的委託律師說，只是將有疑慮的項目提出，若原告提出說法，他們就沒有意見，不須法院再調查。

法官諭知，在5月底以前，消基會的團訟律師將原告請求的醫藥費、看護費的金額具體列出。為了節省時間，在指定期限內提出，就不要再變更，法官更說，相信傷者除了看病以外，還要處理文書資料，也一定很煩。

吳榮達表示，其中一名委託人陳柏承，塵爆受傷有百分之20燒燙傷，去年發生意外死亡，雖與塵爆無關，但父母親表明不願在觸動心理上的創傷，乾脆撤回求償，不想要再接觸與八仙塵爆有關的事情。

吳榮達說，其他受到燒燙傷的塵爆傷者，心想不知道要拖到什麼時候，能不能尋求司法上的正義，當知道要重新鑑定，心態上也很消極，拖一段時才去鑑定，希望訴訟能盡快結束。

(中時 )

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