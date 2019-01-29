日人也哈大同電鍋 日媒預測它2019年大紅！

2019年01月29日 16:27 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

台灣萬能大同電鍋紅到日本，2019年將在東瀛成為夯貨！日本雜誌介紹，大同電鍋在台灣已賣出1500萬個，是台灣家戶必備電器產品。大同電鍋曾被ptt喻為台灣三大神器之一，蒸煮炊滷無所不能，日本網友對其詢問度很高，已有日媒預期它將榮登日本2019年必買產品第2名。

日本電視節目《中午到了！》昨(28)日介紹「2019年必紅5大商品」，其中排名第2的商品是大同電鍋。《Mart》雜誌分析，大同電鍋近期進軍日本，由於搭上懷舊家電熱潮，加上擁有3種功能的優勢，日本IG網友詢問度大增。

《Mart》總編輯指出，赴台旅遊蔚為風潮，許多日本女性也開始扛台灣好用的大同電鍋返日。電視節目中介紹的大同電鍋，可蒸、可煮、可炊飯，想做咖哩、馬鈴薯燉肉和燒賣都行。且大同電鍋功能多元，能一次蒸煮2道菜，深深擄獲職業婦女的心。

網友對大同電鍋受日本關注，紛紛留言喊驕傲，「大同我家有個35年的還頭好壯壯」、「電鍋拿來熬湯，蒸東西，很好用，煮飯就給電子鍋吧」、「來台灣旅遊的日本人都在說電鍋好用了」、「為什麼要丟臉？大同電鍋除了煮飯屌打很多電鍋」、「IG超多日本人標記大同電鍋 丟你ㄇ」、「舊型的真的強阿，但用不壞導致廠商很苦惱」、「這個可以叫經典，也可以稱復古，不用妄自菲薄」。

大同電鍋能屹立不搖，其實與日本大有關係。設計發浪Designsurfing指出，大同電鍋設計原型來自三菱所設計的ER-4，1940年ER-4出廠後，台日雙方技術合作，後來功能變得更強大，嚴格說來，大同電鍋是「台皮日骨」。

(中時電子報)