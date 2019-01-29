台中一中年貨大街2月1日登場 封街交管

2019年01月29日 16:36 中時 馮惠宜

繼天津年貨大街開鑼後，台中市一中年貨大街也將於2月1日至2月17日舉行，商圈管委會也祭出消費滿百抽5萬元現金券等大禮，預計將吸引大批人潮，轄區第二分局也擬定交通疏導管制計畫，每日11時至23時、計17天一中商圈東北至育才北路、西南至太平路、東南至尊賢街將禁行車輛。

一中商圈2月1日起一連17天將封街舉辦「星2019一中金豬花漾市集」，2月1日開幕當天將於一中商圈水利大樓前廣場限量發送888個金豬獻吉紅包，活動期間消費滿百還有機會把5萬現金券、55吋液晶電視、Dyson吸塵器等百項大獎，商圈管委會粗估17天的活動可創造千萬營業額及300萬人潮。

由於該活動為封街舉辦，轄區二分局也規劃2月1日至17日每日11時至23時，一中商圈，東北起育才北路、西南至太平路、東南至尊賢街(育才南街至尊賢街口)將禁止車輛進入。

且於活動前一日（1月31日）17時開始進行封路管制及車輛疏散；而2月11日至2月15日適逢區域內台中一中上課日，鄰近一中街攤商於上課時段，嚴禁使用擴音器類似器材「叫賣」，避免影響學生上課。

而二分局除配合一中商圈年貨大街活動期間規劃交通疏導勤務外，並在會場設置交安宣導等攤位，以即時提共民眾服務，並進行交通安全及防扒、防詐相關宣導。

(中時 )