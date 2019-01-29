消基會抽驗市售桌上型喇叭 三成不符規定

2019年01月29日 16:57 中時 王思慧

消基會在20件抽樣商品中，發現有6件商品檢測結果不符規定。（消基會提供）

3C產品已成為現代生活中必需的配備，桌上型喇叭也幾乎成為消費者在使用3C產品時必備的配件。消基會抽驗市售桌上型喇叭，發現在20件抽樣商品中，有6件商品檢測結果不符規定。

消基會指出，曾有消費者表示，在網路上花費4550元購買知名品牌的喇叭，收到商品後卻發現是山寨品欲要求退款，才發現網頁上並無標明退貨方式，且也無法與賣家直接聯繫，進而向消基會申訴，協調後已為消費者取回全額款項。

因此，為確保消費者權益及瞭解市售桌上型喇叭品質，消基會與經濟部標準檢驗局合作，隨機購樣市售20件商品進行檢測，檢測結果發現「品質項目」的「輻射干擾試驗」項目有1件不符合、「重要零組件比對」5件不符合，「商品檢驗標識」有3件不符合及「中文標示」計1件不符合。

其中，「ELEPHANT-迷你水晶高清晰微型劇院喇叭」不合格情形最多項，包括輻射干擾試驗、重要零組件比對、商品檢驗標示和中文標示，全都不符合規定，卻售價1299元。

消基會指出，在「重要零組件比對」部分有5件不符合，不符合規定商品包括，「RONEVER-多媒體桌上型喇叭」、「LINQUAN-LED夜光藍芽喇叭」、「E-books-D4二件式微型劇院多媒體喇叭」、「ELEPHANT-迷你水晶高清晰微型劇院喇叭」、「Microlab-書架式2.0聲道二音路多媒體音箱」。其中有4件外觀構造或內部設計結構經比對與原登錄技術文件不符，涉及基本設計變更，另有1件則是查無原始證書資料無法進行比對。

在「商品檢驗標識」部分，則有3件不符合，包括「LINQUAN-LED夜光藍芽喇叭」、「NaKay-多媒體音箱」、「ELEPHANT-迷你水晶高清晰微型劇院喇叭」，都是商品本體未依商品檢驗法規定標示商品檢驗標識。另在「中文標示」部分，則是「ELEPHANT-迷你水晶高清晰微型劇院喇叭」）未標示廠商資訊，不符合規定。

消基會呼籲，政府應每年不定期抽查市售應施檢驗電器產品，查核是否有未經檢驗商品在市面上流通販售，並就品質及安全項目嚴加檢測，確認商品檢驗標識是否符合規定，以維消費者安全。

商品標示是業者對商品的品質承諾，廠商應落實商品安全性與標示正確性；桌上型喇叭已列屬應施檢驗商品，業者應完成相關檢驗程序後，才可流通至市面上販售。依法已取得驗證登錄商品，上市後如商品登錄內容變更時，應重新申請登錄，否則恐遭廢止商品驗證登錄。

消費者則應購買有貼附「商品檢驗標識」商品，選購時應檢視廠商名稱、地址及型號等各項標示是否清楚，並檢視是否附有中文使用說明書、包裝上產品使用說明或產品使用方法、注意事項等標示。

(中時 )