蔡英文拚網路聲量 呂秀蓮酸：不是吃吃鴨掌就可以治國

2019年01月29日 16:34 工商 崔慈悌

蔡英文總統網路聲量大漲，相較之下，台北市長柯文哲人氣則下滑，前副總統呂秀蓮今天表示，從最近兩次選舉可看到，民調起起伏伏，不要迷信個人魅力，她也酸蔡英文總統，不是到西門町吃吃鴨掌就可以治國，「我們要檢驗她何德何能」。

台北市立委補選，柯家軍陳思宇慘敗，柯文哲近來網路人氣也下滑，呂秀蓮今天舉行「藍綠講堂」，接受媒體訪問時表示，民調起起伏伏，大家要冷靜，不要迷信個人魅力，應該認真去了解各候選人究竟何德何能？了解他們的品德、功德如何？

對於總統支持度民調，柯文哲居冠，她說，外縣市民沒有切身體驗，柯在台北市以外的縣市，民調支持度都高於台北市，這是因為台北市民已經給柯文哲4年，柯市府施政不及格，透過媒體網路，對柯還有幻想，「你必須告訴大家，如何能治理全台灣？」

至於陳思宇敗選，呂秀蓮認為，陳思宇是柯文哲支持出來的，外界當然就會認為柯文哲要負最大責任，柯應該也會感受到，網路聲量和民調高低起起伏伏，沒有永遠的勝利者。

她說，擔任總統要因應國際間，特別是來自中國的各種威脅，因此大家冷靜一點，不要迷信個人魅力，應該認真了解各種各種候選人，何德何能？憑什麼領導台灣？

蔡英文日前網路聲量翻升，還到總統府附近的西門町逛逛店家，呂秀蓮也表示，民進黨一樣也要嚴格檢驗，民進黨去年九合一選舉受到空前挫敗，不能靠網路聲量、網紅小編，到西門町吃吃鴨掌，這樣就可以治國，

對於蔡英文，呂秀蓮說，她也要嚴厲提醒她，該檢討、該改進做多少？2300多萬人的安危禍福，繫於一身，「我們要檢驗她的何德、何能」。

至於兩岸關係，呂秀蓮則表示，不要老是從「北京—台北」的垂直關係來思考，可以從平行關係，例如邦聯、聯邦的方向認真來想，台灣和中國是兩區、兩國、一國，或是一族，亦即中華民族，大家比較可以接受。

呂秀蓮舉例，像是「一個中國」是不是可以提升成「一個中華」，「國」變成「族」，大家更能接受，她說，這些都需要彼此間的溝通、創意和互信。

(工商 )