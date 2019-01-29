雪白梅花飄滿天！中、南、東部景點總整理

2019年01月29日 16:30 中時電子報 吳宜珊

之前有整理過北部的所有賞梅景點給大家，當然也不能缺少其他地區的囉！但因開花時間會因氣候有所變化，前往賞梅的朋友出發前一定要先查一下是否還有梅花喔~

▍中部

#台中─新社 鮭魚葡萄梅花隧道

新社可說是所有花卉的故鄉，一年四季都有花展出，當然也不能缺少梅花的身影。

在 Instagram 查看這則貼文 廖俊壹（@a0910547120）分享的貼文 於 PST 2019 年 1月 月 19 日 下午 9:11 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 永豐梅園 私人栽種 梅花撲鼻香#越冷越開花 @ 69yumei 分享的貼文 於 PST 2019 年 1月 月 20 日 下午 3:51 張貼

＃台中─武陵農場

這裡的梅花品種眾多，來這裡絕對可以拍到過癮。而且還能拍到櫻花與梅花紅白交錯的美景喔！

＃南投─柳家梅園

占地廣大的柳家梅園，一樣到了1、2月時就聚集大量的旅客來這賞梅，所以要來這的朋友一定要早起啊！

＃南投─信義鄉

南投信義鄉根本就是梅子的故鄉，只要上山幾乎隨處都能看到滿山的梅花。

在 Instagram 查看這則貼文 準備迎2019新年的梅花盛開✨✨ 張阿碰（@nismo2323）分享的貼文 於 PST 2018 年 12月 月 28 日 下午 7:35 張貼

#南投─槑休閒農業區

▍南部

#嘉義─台3明珠 梅山公園

在 Instagram 查看這則貼文 梅仔坑 李名基（@jeepli）分享的貼文 於 PST 2018 年 1月 月 19 日 下午 8:50 張貼

#台南─梅嶺風景區

#高雄─甲仙 錫安山

▍東部

#宜蘭─棲蘭山莊

這裡有一棵已有50年樹齡的老梅樹，也是園區中十分保護的老樹喔！

＃花蓮─天祥梅園

在 Instagram 查看這則貼文 梅園 力元（@kudoscly）分享的貼文 於 PDT 2016 年 6月 月 27 日 下午 11:16 張貼

＃台東─新武部落&鸞山部落

(中時電子報)