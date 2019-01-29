雪白梅花飄滿天！中、南、東部景點總整理

之前有整理過北部的所有賞梅景點給大家，當然也不能缺少其他地區的囉！但因開花時間會因氣候有所變化，前往賞梅的朋友出發前一定要先查一下是否還有梅花喔~
▍中部
#台中─新社 鮭魚葡萄梅花隧道
新社可說是所有花卉的故鄉，一年四季都有花展出，當然也不能缺少梅花的身影。
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→ 每個人的人生，都有太多的不完美，不管是愛情還是友情，最終的目的不是歸宿，而是一種默契、理解和包容。 #taiwan #taiwan1 #travelyam #taichungtravels #taichungtrip #taichung #igtravel #igphoto #discover_taiwan #amazingtaiwan #meyoutaiwan #wowtoplay #dot_card #asuszenfone3zoom #bravotaiwan #taiwan_dream #pic_discovery #poptour #bpintaiwan #ruins #臺灣 #手機攝影 #廢墟 #旅行 #觀光 #寵物友善 #廢墟攝影 #打卡景點 #網美景點 #梅花 @bpintaiwan @wantogo @poptour_mag @taiwan1 @visual_taiwan
＃台中─武陵農場
這裡的梅花品種眾多，來這裡絕對可以拍到過癮。而且還能拍到櫻花與梅花紅白交錯的美景喔！
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武陵農場的蠟梅 冰姿夢裡慕姚黃，滴蠟凝酥別樣妝 #就是愛拍照📷 #就是愛旅行 #canon📷 #formosa #taiwan #wantogo #bpintaiwan #Taiwan #igtaiwan #vscotaiwan #taiwan_dream #travelyam #traveltaiwan #vscotaiwan #canon5d3 #canontw攝影分享 #canon_taiwan #70200mm #武陵農場 #蠟梅 #蠟梅の花 #chimonanthus #チモナントス #トランプの #梅花 #floral #floralphotography
＃南投─柳家梅園
占地廣大的柳家梅園，一樣到了1、2月時就聚集大量的旅客來這賞梅，所以要來這的朋友一定要早起啊！
＃南投─信義鄉
南投信義鄉根本就是梅子的故鄉，只要上山幾乎隨處都能看到滿山的梅花。
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： 梅花用吹雪迎接下個季節❄️ 跟著寒流賞梅趣📷 我真的還沒換季😂 #南投 #信義鄉 #nantou #nantoutravel #nature #view #hiking #taiwan #山 #travel #mountains #mountain #mountaineering #mountaineer #photooftheday #photography #picoftheday #photo #instalike #selfie #instatravel #写真 #iger #igdaily #gopro #fitnessmodel #weather #景色 #梅
#南投─槑休閒農業區
▍南部
#嘉義─台3明珠 梅山公園
#台南─梅嶺風景區
#高雄─甲仙 錫安山
▍東部
#宜蘭─棲蘭山莊
這裡有一棵已有50年樹齡的老梅樹，也是園區中十分保護的老樹喔！
＃花蓮─天祥梅園
＃台東─新武部落&鸞山部落
(中時電子報)
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白梅 - 梅が咲き始めると春の足音が聞こえてきたようですね。 - 風に乗って白梅の香りが匂い、心地も爽やかになります。 - 梅花綻放代表著春天的腳步即將到來， 風中充滿梅花的香味，讓人清爽了起來。 - #台灣 #台東 #放鬆 #リラックス # #遊び # #観光 #旅遊 #旅行 #花見 #梅 #利嘉部落 #鸞山部落 #Taiwan #Taitung #taitunglife #l4l #follow4follow #f4f #likeforlike #taitung_taiwan #taitunglife #travel #tour #instagood #instagram #tagsforlikes #instadaily #instalike #instacool #follow