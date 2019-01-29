雪白梅花飄滿天！中、南、東部景點總整理

（圖／[email protected]、emilycute7bear）

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中時電子報
吳宜珊

之前有整理過北部的所有賞梅景點給大家，當然也不能缺少其他地區的囉！但因開花時間會因氣候有所變化，前往賞梅的朋友出發前一定要先查一下是否還有梅花喔~

▍中部

#台中─新社 鮭魚葡萄梅花隧道

新社可說是所有花卉的故鄉，一年四季都有花展出，當然也不能缺少梅花的身影。

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廖俊壹（@a0910547120）分享的貼文 張貼

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繞來繞去還是回來了 #好久沒有這種心情了 #心情好又暖 ❤️

Benita（@t0507366）分享的貼文 於 張貼

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永豐梅園 私人栽種 梅花撲鼻香#越冷越開花

@ 69yumei 分享的貼文 於 張貼

＃台中─武陵農場

這裡的梅花品種眾多，來這裡絕對可以拍到過癮。而且還能拍到櫻花與梅花紅白交錯的美景喔！

＃南投─柳家梅園

占地廣大的柳家梅園，一樣到了1、2月時就聚集大量的旅客來這賞梅，所以要來這的朋友一定要早起啊！

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揮別2018 我門明年見了。 #梅花 #柳家梅園 #2018倒數中

百里秋（@ken_yang1988）分享的貼文 於 張貼

＃南投─信義鄉

南投信義鄉根本就是梅子的故鄉，只要上山幾乎隨處都能看到滿山的梅花。

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準備迎2019新年的梅花盛開✨✨

張阿碰（@nismo2323）分享的貼文 於 張貼

#南投─槑休閒農業區

▍南部

#嘉義─台3明珠 梅山公園

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梅仔坑

李名基（@jeepli）分享的貼文 於 張貼

#台南─梅嶺風景區

#高雄─甲仙 錫安山

▍東部

#宜蘭─棲蘭山莊

這裡有一棵已有50年樹齡的老梅樹，也是園區中十分保護的老樹喔！

＃花蓮─天祥梅園

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梅園

力元（@kudoscly）分享的貼文 於 張貼

＃台東─新武部落&鸞山部落

(中時電子報)

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Plum tree blossom in #Taitung 新武部落梅花盛開

艾瑪（@amarylliss）分享的貼文 於 張貼

把到女神郭雪芙？ 鮮肉男星爆合… 走春不只看櫻花！北部梅花也美到…

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