走春不只看櫻花！北部梅花也美到占滿記憶體

2019年01月29日 16:30 中時電子報 吳宜珊

「梅花～梅花～幾月開？一月開不開？二月開不開？」這句話應該是不少人童年時的回憶，但１月下旬至２月中旬也確實是梅花盛開的季節，而且隨著全台的氣溫變化而不定時綻放，今天就先跟大家分享最先盛開的「北部賞梅」景點吧！

▍台北

＃志成公園

很多人都不會想到在台北市中心就能看到梅花，但士林中正路旁的志成公園到了１月底時就能看到梅花默默綻放，也是附近居民賞梅的最佳景點。

在 Instagram 查看這則貼文 梅香撲鼻😍😍🚩 Yuki Chen（@spirit_yuki）分享的貼文 於 PST 2018 年 1月 月 16 日 上午 1:27 張貼

＃中正紀念堂

這裡就不用說了，捷運就能到的地方，隨時想來都能來拍幾張。

＃新北─中和烘爐地

大家來這裡除了祈求財運豐收之外，盛開的梅花更是美到你不想離開，搭配一旁的中式傳統建築，別有一番風味。

▍桃園

＃角板山公園

每到過年期間這裡絕對塞滿人，擁有占地2公頃的梅園，一到花季便會湧進不少人來賞梅，所以要來這的人一定要早點出發喔！

＃石門水庫

每個季節幾乎都有它的事，就連梅花在這裡也看得到，不少人都會趁著年假來這野餐賞梅，但切記垃圾一定要記得帶走喔！

＃大溪─兩蔣文化園區

這裡每到了1月中旬就能看到樹上枝頭開始開花，現在應該就是盛開的最佳時機。

▍新竹

＃雪霸休閒農場

來到雪霸國家公園中，除了看山、看雲海之外，超美的香水垂梅也絕對不能錯過，走在梅園裡就像瓊瑤小說中一樣浪漫XD

＃清大梅園

或許很多人都以為一定要上山才能看到最美的梅花，但在清大校園中就有梅園，一到了花季這裡也是擠滿不少賞花的旅客。

▍苗栗

＃華陶窯

華陶窯中的梅園也是苗栗相當有名的賞梅景點之一，每年都會有人慕名而來。

＃鬍鬚梅園

位於深山中的鬍鬚梅園，是不少專業的攝影人特別愛來拍攝的景點，因為這裡人不多又有一整遍的花海，光看就心曠神怡。

在 Instagram 查看這則貼文 Jack Wang（@jackwang1113）分享的貼文 於 PST 2018 年 1月 月 15 日 上午 2:28 張貼

＃貓貍山公園

這個最近才崛起的新景點，聽說這裡的梅花是經過3年的時間細心栽培下的心血，所以前往賞梅的朋友千萬要小心呵護喔！

(中時電子報)