環時社評：美司法部起訴華為陣仗雖大 心卻很虛

2019年01月29日 16:37 中時 藍孝威

美國司法部28日宣佈對華為提出23項刑事起訴，並將向加拿大提出引渡華為首席財務官孟晚舟的請求。大陸鷹派媒體《環球時報》今天在網上發表社評指出，「美司法部起訴華為陣仗雖大心卻很虛」，美國如此歇斯底里地迫害華為這樣的高科技企業，這令中國人始料不及，也震動了全球商界。

《環時》感慨，華為面臨巨大考驗。中國高科技企業成為當下美國遏制中國崛起承壓最重的蒙難者，強權張牙舞爪。承受這樣的遭遇，肯定讓主要由科研工作者組成的用先進研發闖天下的華為公司相當痛苦。

不過《環時》對華為信心喊話，「事情既然來了，就不用怕。」全世界都能看得懂美國在假借法律搞政治的鬼，華盛頓其實心虛得很。星期一司法部就起訴華為舉行新聞發佈會，居然請來商務部長、聯邦調查局局長、國土安全部長等多名高官出席並且助陣。不做虧心事，何須搞這麼大的陣仗對付一家「犯罪」的外國企業？

社評指出，美國之前懲罰中國公司的方式很簡單，對它們斷供芯片就夠了。而它打壓華為卻要兜這麼大圈子，原因在於華為自己手裡的知識產權多，與美國大公司形成交叉授權，它們利益的交融也更緊密。通信行業乃至5G網絡建設要想完全繞開華為也很難。美國要想絞殺華為，難度大得多，華為的技術能力為它自己實際上拉起了一道防線。

社評認為，要最終證明華為有罪，在美國法律體系中亦非易事。華為有用法律手段與美國政府開展法庭較量的充裕空間。希望華為真正做到不怯陣，不氣餒，尤其是在美方的多重打擊下不亂陣腳，爭取最大限度地減少損失，闖過眼前的這道坎。

社評呼籲，中國政府和中國社會都要在這個時候給予華為各種支持，政府要加強與美方交涉，盡量制約美不公平對待華為的幅度。社會層面應多給予華為道義支持，鼓勵它鎮定，堅強。我們要清楚，華為是中國民營企業中的一顆高科技明星，它如果被美國壓垮，那也將是中國崛起的挫折。

社評最後呼籲：華為挺住，任正非挺住！中國公眾支持你們，世界上沈默的大多數其實也站在你們一邊。邪不壓正終究是顛撲不破的邏輯，它也一定在這段曲折道路的盡頭等著華為。

(中時 )