魚池鄉慶祝農民節　表彰沈秀霞等60名傑出農友

受表揚的魚池鄉優秀農民，與各界來賓快樂合影。（沈揮勝攝）

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魚池鄉各界慶祝農民節，立委馬文君（左四）等多名重量級來賓到場，為優秀農民頒獎。（沈揮勝攝）
頒獎現場。（沈揮勝攝）
大合照留念。（沈揮勝攝）
每位獲獎農友，背後都有奮鬥耕耘的故事。（沈揮勝攝）
歌舞演出精彩。（沈揮勝攝）
優秀農民受獎。（沈揮勝攝）
頒獎過程。（沈揮勝攝）
頒獎現場。（沈揮勝攝）

二月四日國曆節氣「立春」，也就是農民節，日月潭所在地南投縣魚池鄉，鄉公所、鄉農會、茶改場、農田水利會等各界，廿九日在日月潭紅茶館提早舉辦慶祝農民節大會，表揚沈秀霞等60名優秀傑出及農業有功人員；現場有歌舞表演、農特產品嘗，熱鬧滾滾！

頒獎典禮由鄉長劉啟帆、鄉農會理事長劉啟行及總幹事王威文共同主持，立委馬文君、縣議員石慶龍、茶改場分場長黃正宗、鄉農會常務監事陳炳韶等分別上台為優秀農民頒獎。他們盛讚農民努力，也推崇魚池鄉香菇、蘭花及紅茶，全台產量最高、品質第一。

獲頒獎名單如下：魚池鄉公所提報黃萬枝、楊重武、林致益、黃世彬、許培堯、陳朝真、王錦賢、楊政儒、葉尚軒、巫喜查、黃建勳、巫昭集；他們分別在菇菌類、蔬菜或茶葉栽培獲得極佳成效，獲得肯定。

南投農田水利會魚池工作站推薦溫祐德、王朝卿與王懋欽，協助推展水利業務有功；台灣農林公司日月老茶廠提報張素幸、張金針與黃秀菁，茶葉包裝與銷售成效佳。

農委會茶改場魚池分場提報葉瓊如、周建嘉、黃美玲；吉臣企業有限公司推薦陳志杰、黃雅惠、湯茂松、王證程、黃抄、祝李鳳嬌，上述均為茶園管理或製茶操作堪為典範。

魚池鄉農會則推薦林卓來好、黃正昆、陳坤山、張偉沛、詹水德、康火龍、羅文鋒等優良運銷農民；另提報林育嘉、陳素慧、李志訓、黃學聞、黃坤溪、劉嘉倫、沈秀霞、李筆號、林永池、吳溢全、盧薰遠、陳永郎、李國鎮、劉艷華、高郁淳等農事推廣教育優良者。

此外，馬東生、巫明倫與沈惠敏，獲頒「優秀青年農民」，黃致惟與趙細歡，家政推廣教育有功；王景風、洪正利與「日月潭紅茶廠」，鄉公所頒日月潭紅茶產地標章。

(中時 )

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