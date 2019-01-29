春節返鄉不怕沒車 新竹加開班次疏運

2019年01月29日 16:59 中時 陳育賢

因應2019年春節連續假期的返鄉人潮，新竹市政府特別委請新竹轉運站各客運業者，於2月1日至2月4日（除夕）返鄉的尖峰期間，視人潮情形機動加開班車，以利民眾返鄉過年。

交通處長倪茂榮表示，新竹轉運站發車路線共有10條路線，每日搭乘人數約5000人次，假日、連假前夕更高達8000至1萬人次，加上最繁忙站點清大站上車人數，更可高達3萬人次，為讓民眾都能順利返鄉，市府已請各客運業者應視人潮情形，機動加開班車以利疏運。

市長林智堅指出，竹市有科學園區以及5所大學，許多民眾自外地來竹市就業就學，年假將近，為讓民眾安心順利返鄉，交通處特別請業者協助，一定要讓民眾都能有車坐，安心返鄉，讓大家都能開開心心過好年。

國光客運新竹站站長張瑞章表示，為因應春節連假返鄉人潮，國光客運已經備妥車輛，將視實際人潮情形，隨時調度加開班車，一定讓民眾能夠順順利利搭車返鄉。

新竹客運副總黃文義也指出，新竹客運已與遊覽車業者簽約，準備好機動加開班次服務旅客。

交通處表示，為了疏運返鄉民眾，交通處與客運業者已做好了準備，另配合春節連假疏運，自春節連假2月1日0時起至10日24時止，新竹轉運站部分路線提供優惠折扣，平均約為原價85折，民眾可多加利用。

(中時 )