韓國瑜不住官邸被綠粉酸 謝寒冰：陳菊住兩個月電費12萬

2019年01月29日 16:50 中時電子報 邱珮畇

【完整版】立委補選藍營台北小輸、台中大贏 2020藍綠都怕韓國瑜？2019.01.28《新聞龍捲風》

監委查帳意外發現 陳菊官邸2個月電費12萬

高雄市長韓國瑜日前證實不搬進市長官邸，因官邸空間太大用不到，將在外租房子自己付錢，不會用公帑。綠媒報導網友酸韓國瑜「戲精」、「作秀仔」。韓粉反擊，轉貼舊新聞，監委發現高雄市長陳菊官邸電費驚人，2009年的六七月兩個月電費高達12萬元。名嘴謝寒冰也在《新聞龍捲風》上評論「公務員真的不能這樣亂花錢!」

韓國瑜28日證實不搬進市長官邸，他直說，只有他自己或夫妻倆一起住，太大有些浪費，官邸會開放宴請外賓或借給公益社團，作為公關平台，自己將另尋房子，自己繳租金，不會使用到公帑。韓國瑜不住官邸的理由被綠媒報導，網友酸韓國瑜「戲精」、「作秀仔」。

韓粉反擊在PTT及「韓國瑜後援會」貼出舊新聞，2011年監察院調查高雄市政府在凡那比颱風期間的因應作為，由於主要首長都沒有在災害應變中心，通過對高雄市政府的糾正案。調查過程並爆出案外案，監委發現高雄市長陳菊官邸電費驚人，2009年的6、7月兩個月電費高達12萬元。高雄市長官邸是兩層樓的建築，總面積約543平方公尺。

名嘴謝寒冰在《新聞龍捲風》上也評論這件事，說陳菊當年自己在高雄有房產，有一個公寓沒住，一去當總統府秘書長就火速把房子賣掉。當年她住官邸，電費兩個月12萬，被人家發現了 後說有改進，降到每兩個月5、6萬而已。

謝寒冰說，還是很貴啊!而且被人家發現馬上可以瞬間砍半，那以前是怎浪費的?好像一切是公家的，隨便他們怎麼用就怎麼用。

PTT網友也留言「12萬…裡面住幾個人？」、「這電費蠻猛的 我家夏天兩個月也不到5000」、「老式冷氣是有可能電費爆表的」、「吉娃娃：住了>作秀 不住了>作秀」。

(中時電子報)