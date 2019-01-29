蘇貞昌視察台灣燈會 強調：公投的錯誤不可再犯

2019年01月29日 17:00 中時 謝佳潾

行政院長蘇貞昌(左一)29日視察台灣燈會交通籌備狀況，強調「公投的錯誤不可再犯」。(謝佳潾攝)

行政院長蘇貞昌(右三)29日視察台灣燈會交通籌備狀況，強調「公投的錯誤不可再犯」。(謝佳潾攝)

2019台灣燈會舉辦在即，行政院長蘇貞昌29日特與交通部長林佳龍南下大鵬灣主燈廣場區視察籌辦情形，當中交通問題他最為重視，強調「公投的錯誤不可再犯」，要打通瓶頸點、懂得管理與動線分流，而不是接駁車多就好，同時也承諾將追加3000萬經費，全力支持地方辦好燈會。

「瓶頸點要打通！」蘇貞昌指出，大鵬灣受口袋地形限制，在交通的管理及分流上一定要做好，尤其是接駁動線，不是接駁車輛愈多愈好，太多的接駁車也是道路上的負擔，一切規畫一定要到位，不可以像公投那樣投個票要排2、3個小時。

為此，屏縣府交通旅遊處長黃國維坦言，屆時南州交流道將是交通瓶頸障礙區，尤其遇上228連假時，南下恆春的車流都會聚集在此，而從外圍進到台17線的車潮也不可小覷，因此還是建議遊客搭乘大眾運輸來賞燈，減少塞車的可能性。

黃國維說，屆時將執行交通管制，若遊客堅持開車前來，便建議停遠一點，如此一來就不會塞在裡面，離開時較為方便。至於管理、分流等所需的人力問題，他說，縣府將廣招義交、志工及工讀生，但同時也會做好指示標誌，好讓遊客可以自行到達燈區，以節省人力達到最好的管理效果。

針對視察結果，蘇貞昌說，他將請交通部協調台鐵加開班次疏解人潮，並就改善交通瓶頸所需經費、施工人力、機具、技術等，全力給予協助，同時也將請警政署支援沿線交通管理，彌補屏東警力不足問題。

(中時 )