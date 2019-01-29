跨部會防兒虐總動員 小媽媽、6歲以下預防注射納通報

友善列印
中時

為防止兒虐案件一再發生，跨部會今天檢討社會安全網漏洞，政委林萬億表示，未來「小媽媽」案件確定將由學校及醫院端進行轉介通報；而衛福部也將推動「全方位兒童醫療照護網絡」，預定三、四月報行政院核定就可以進行，將從六歲以下兒童預防注射掌握對象；法務部也將由檢察官及早介入，掌握兒虐案件原因。

行政院長蘇貞昌指示補齊社會安全網漏洞，掌握通報黑數；跨部會討論時，教育部、衛福部、法務部提出三項主要具體作法，林萬億舉例說，台南小媽媽虐死嬰兒事件，早在未婚懷孕時，按照《性平教育法》就是需要被服務的對象，如果兩年多以前就通報高風險，或社福單位，至少就會被納入關懷對象。而在醫療體系，由於是未成年懷孕，媽媽產檢都有紀錄，如果醫院端提早通報，或許沒有兒虐的跡象，但至少有照顧的疑慮，依照105學年統計，台灣1年有7、8百位是在學時就有懷孕情況。

另外，林萬億也提及，衛福部也將推動「全方位兒童醫療照護網絡」，等3、4月報行政院核定後就可以進行，計畫內容主要是針對6歲以下兒童，凡屬於偏遠家庭或家庭經濟不佳、父母親子功能不足，不一定準時替嬰幼兒預防注射，由於健康或預防注射很多都是高風險家庭中被遺漏的，相關通報可以幫助發現兒虐案例。

林萬億也說，法務部在推動精進兒虐偵辦流程，希望檢察官及早進展，由於過去兒虐都是小孩火化了，檢方才去查死因，已經來不及了，所以希望更早可以讓檢察官進入。

此外，林萬億也說，法務部正與衛福部國健署合作，希望讓過去的兒虐事件，可以透過回顧找到兒虐的原因，可以回饋給社福單位做預防或警政單位及早訪視。

(中時 )

蘇貞昌視察台灣燈會 強調：公投… 清水區臨江抽水站汛期前完工 提…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。