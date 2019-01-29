跨部會防兒虐總動員 小媽媽、6歲以下預防注射納通報

2019年01月29日 17:16 中時 張理國

為防止兒虐案件一再發生，跨部會今天檢討社會安全網漏洞，政委林萬億表示，未來「小媽媽」案件確定將由學校及醫院端進行轉介通報；而衛福部也將推動「全方位兒童醫療照護網絡」，預定三、四月報行政院核定就可以進行，將從六歲以下兒童預防注射掌握對象；法務部也將由檢察官及早介入，掌握兒虐案件原因。

行政院長蘇貞昌指示補齊社會安全網漏洞，掌握通報黑數；跨部會討論時，教育部、衛福部、法務部提出三項主要具體作法，林萬億舉例說，台南小媽媽虐死嬰兒事件，早在未婚懷孕時，按照《性平教育法》就是需要被服務的對象，如果兩年多以前就通報高風險，或社福單位，至少就會被納入關懷對象。而在醫療體系，由於是未成年懷孕，媽媽產檢都有紀錄，如果醫院端提早通報，或許沒有兒虐的跡象，但至少有照顧的疑慮，依照105學年統計，台灣1年有7、8百位是在學時就有懷孕情況。

另外，林萬億也提及，衛福部也將推動「全方位兒童醫療照護網絡」，等3、4月報行政院核定後就可以進行，計畫內容主要是針對6歲以下兒童，凡屬於偏遠家庭或家庭經濟不佳、父母親子功能不足，不一定準時替嬰幼兒預防注射，由於健康或預防注射很多都是高風險家庭中被遺漏的，相關通報可以幫助發現兒虐案例。

林萬億也說，法務部在推動精進兒虐偵辦流程，希望檢察官及早進展，由於過去兒虐都是小孩火化了，檢方才去查死因，已經來不及了，所以希望更早可以讓檢察官進入。

此外，林萬億也說，法務部正與衛福部國健署合作，希望讓過去的兒虐事件，可以透過回顧找到兒虐的原因，可以回饋給社福單位做預防或警政單位及早訪視。

(中時 )