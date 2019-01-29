喜迎金豬SOGO加碼送 精靈寶可夢來台熱鬧過新年

2019年01月29日 17:18 中時 陳育賢

SOGO新竹站前館B1引進新春禮品大街，其中法式健康甜品法布甜經典綜合禮盒原價1盒500元，特價2盒888元。（陳育賢翻攝）

因應國人年前除舊布新、添購新衣等買辦需求，遠東SOGO百貨新竹店兩館祭出服飾5折起並加碼歲末酬賓回饋，即日起至2月3日百貨服飾消費滿3000元贈200元抵用券，名品、珠寶、大家電、施舒雅單筆消費滿1萬送400元抵用券，刷指定銀行信用卡滿額再送SOGO禮券。

遠東SOGO百貨新竹店店長陳秋芬表示，為方便民眾選購年節禮品，今年特別於Big City館3樓與站前館B1引進新春禮品大街，搜羅國內外特色禮品展售，有訴求低熱量的法式健康甜品「法布甜」於站前館獨家販售，經典綜合禮盒，原價1盒500元，特價2盒888元。

團購人氣王「台灣真情滷味」則在Big City館推出伴手禮盒組，原價260元起，兩盒特價500元起。

遠東SOGO百貨新竹兩館也在農曆新年推出多項應景活動，初一Big City館有「金豬報喜─好運抽抽樂」，邀請民眾一同喜迎金豬年，業者準備限量好運金豬撲滿300分，購買金豬撲滿即可抽紅包試手氣，獎項豐富，總價值超過118萬。

其中，最大獎為EMOVING-SHINE環保電動機車，價值4萬2000元，獎值高達84倍，還有觀光飯店山景雙人房住宿招待券（價值1萬1000元）、SOGO春節購物金1萬元，以及台灣綠色髮妝第1品牌歐萊德咖啡因修護禮盒組（價值3220元）、捷克天然植萃香氛品牌菠丹妮水氧機組（價值4020元）跑步機、折疊腳踏車、行李箱、彩妝保養品、實用生活家電小物、保暖外套、餐廳抵用券，獎值皆超過千元以上。

2月5日初一上午11點，1樓coach開賣，10時45分開始發放號碼牌，每分售價現金500元，每人限購1分。

初二、初三遠東SOGO新竹兩館也有應景「金豬年夾好運」、「金豬年66骰好運」等趣味活動。特別的是，遠東SOGO百貨今年邀來廣受小朋友喜愛的「精靈寶可夢」到台灣與民眾熱鬧過新年。

2月2日起至2月11日春節連假期間於遠東SOGO百貨新竹Big City館館內設有精靈寶可夢造型拍照打卡景點。

3樓贈獎處可領取闖關活動卡，成功完成精靈寶可夢猜謎闖關就能獲贈限量寶可夢貼紙。另外，活動期間（除夕之外）每天下午2點30分皮卡丘本尊將在1樓COACH大門口與大家見面，陪小朋友一起唱唱跳跳，現場並將免費贈送限量皮卡丘與伊布造型頭套（每日限量300分）。

(中時 )