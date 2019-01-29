偏鄉執教27年 熱血教師疲勞駕駛自撞亡 學生悼念謝師恩

2019年01月29日 17:21 中時 許家寧

謝明賢老師為彌補偏鄉孩子學習差距，四處尋找資源，免費讓偏鄉學生學習才藝。（許家寧翻攝）

謝明賢老師自撞路樹，送醫急救仍不治身亡。（許家寧翻攝）

深根花蓮偏鄉教育27年，為原住民孩童一手創辦「河東假日才藝學苑」的玉里鎮春日國小教務主任謝明賢，昨深夜10時從學校返家途中疑似疲勞駕駛自撞路樹身亡，噩耗傳來，讓地方相當震驚，學生紛紛至臉書悼念，感謝「謝爸」師恩。

49歲的謝明賢老師，台南師專畢業後分發到花蓮玉里鎮的河東地區國小教書，27年來幾乎以校為家，幾次轉調，都沒有離開過花蓮縣道193線，他認為貧窮不能當作不勞而獲藉口，教導弱勢孩子要付出才有收穫，即使學歷不高，只要不走偏路，也是教育目的。

為彌補偏鄉孩子學習差距，他四處尋找資源，8年前創立全國最大才藝班「河東假日才藝學苑」，免費才藝班從珠心算、吉他、爵士鼓、到農事體驗、腳踏車修繕等，寒暑假還另外舉辦各種營隊，幾乎全年無休，2年前還獲得縣府優良教師表揚。

身體長期不堪負荷，多月前爆發急性腎臟病，每周需進行洗腎，但放不下學校舉辦的營隊活動與行政庶務，28日晚上從學校返家途中行經193線道103.8公里處，自撞對向路樹，左前車頭毀損，送醫後不治身亡，警方調查，謝老師沒有飲酒，懷疑過度疲勞肇禍。

「老師辛苦了！」消息傳出後，讓地方各界震驚，昔日的學生們紛紛到謝老師的臉書留言，感謝他無私為偏鄉孩子課輔、教他們才藝，「您真是一位很傑出的老師」；春日國小校長楊正雄說，雖然謝老師無法再回學校了，承諾才藝班還是會繼續下去。

(中時 )