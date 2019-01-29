彰化好神大新春廟宇祈福小旅行 大年初一免費參加

2019年01月29日 17:18 中時 謝瓊雲

彰化市長林世賢指，彰化市新春祈福小旅行活動全程免費參加，遊客還可免費獲贈「神行‧彰化」的介紹廟宇特色的限量手冊。(謝瓊雲攝)

限量印行的廟宇特色手冊，讓每位來參加小旅行的遊客們收集各廟宇的特色印章。(謝瓊雲翻攝)

參加彰化市公所舉辦的2月5日-春節大年初一的「新春彰化四城門，廟宇祈福小旅行」活動可免費聽導覽老師細說彰化古四城門的小故事。(謝瓊雲翻攝)

彰化市公所大年初一推出廟宇祈福小旅行，分四大路線邀請邱明憲、石錦明、陳俊達、魏孝穆、陳美娟等地方文史工作者導覽，帶大家徒步走訪東西南北四城門、廟宇、述說彰化古城故事，市長林世賢指全程皆免費且無需報名，歡迎闔家同樂。

林世賢表示，彰化有三大，包括「彰化好神大」：建城將近300年，寺廟古蹟繁多，廟宇文化早已融入彰化常民生活；還有「彰化好食大」：不論肉圓、爌肉飯、貓鼠麵等庶民美食都聞名全台，令人食指大動；八卦山風景區生態豐富，極具特色的低海拔生態，每年吸引灰面鷲過境停留，更讓人驚艷「彰化鳥很大」。

林世賢說，今年新春特別以「彰化好神大」主題，結合走春參拜寺廟傳統與尋訪四城門歷史，推出免費新春祈福小旅行活動，參加者將可獲得金箔貼紙、紅包袋，及限量印製的「神行。彰化」廟宇特色手冊。

彰化市公所表示，活動採4條路線分眾導覽，全程免費且無須事先報名，有意者當天可直接到孔廟集合後，再擇一路線參加；下午1點半由老師帶領出發，詳情可至彰化市公所官方網站最新消息、「城市暨觀光發展課」，或「旅庫。彰化」FB查詢。

(中時 )