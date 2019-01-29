2019台北燈節「搖擺北門」360度投影吸睛

西區北門將於台北燈節期間展現不同風格，國內光雕藝術家陳怡潔帶領專業影像團隊，首度以360度環繞方式投影雕塑北門。（北市觀傳局提供）

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台北燈節北門光雕展演時間，自2月16日至24日，平日晚間7點至9點半、假日晚間7點至10點半，每30分鐘展演1次。（北市觀傳局提供）

古城門新風貌！近兩年在舊城區引領風騷的北門，今年台北燈節將展現不同風格，國內光雕藝術家陳怡潔帶領專業影像團隊，首度以360度環繞方式投影雕塑北門，並搭配爵士風格音樂、SwingDance的舞蹈表演，邀請民眾揪團共襄盛舉，一起搖擺狂歡！

今年台北燈節於2月16日登場，除了有模樣討喜的主角「豬寶」及4大燈區外，今年也賦予北門新風貌，首度以四面環繞方式投影，搭配音樂舞蹈，呈現「搖擺北門」新風格，2月16、17日還有黃子佼與新生代爵士女聲9m88演出，邀請民眾一起享受華麗的聲光饗宴。

北市觀傳局長劉奕霆指出，北門光雕首次以四面投影方式呈現作品，代表圍繞在北門的古建築群，北門廣場作為台北西區的新門戶，已成為當地觀光與文化兩大動脈的新核心。

光雕藝術家陳怡潔表示，今年北門光雕全新的展演方式「搖擺北門」概念，就是要讓民眾與遊客更近距離與北門互動，平日也會有隱藏版的表演，屆時歡迎現場民眾加入演出，與SwingDance一起happy「搖」起來！

台北燈節北門光雕展演時間，自2月16日至24日，平日晚間7點至9點半、假日晚間7點至10點半，每30分鐘展演1次，每次演出7分鐘，平日最後一場晚間9點23分、假日最後一場10點23分，假日日期為2月16日、17日、19日、23日、24日，主辦單位保留調整展演時間權利。

2019台北燈節自2月16日到2月24日登場，詳情可上官網http：／／2019.lanternfestival.taipei／查詢。

(中時 )

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