郭國文提新市、善化鐵路高架化 謝龍介、陳筱諭吐槽

2019年01月29日 18:12 中時 李其樺

退出民進黨，以無黨籍身分參選台南立委補選的陳筱諭批評郭國文政見是「開支票騙選票」。（李其樺翻攝）

代表國民黨參選台南立委補選的謝龍介認為，重大政策應採務實態度，否則恐重蹈台南鐵路地下化延宕8年的覆轍。（李其樺翻攝）

民進黨台南立委補選候選人郭國文29日上午與同黨市議員李偉智、林志展共同召開記者會，提出編列預算加速推動新市、善化鐵路高架化政見，卻遭到競選對手無黨籍陳筱諭和國民黨台南市議員謝龍介吐槽。陳筱諭直批郭「開支票騙選票」；謝龍介表示，重大政策應採務實態度，否則恐重蹈台南鐵路地下化延宕8年的覆轍。

郭國文指出，目前新市區有中正路、光華街、南昌街、民族路、大營村等5個平交道，尤其中正路平交道鄰近新市火車站，為當地交通要道，用路人常要等候火車通過多時，相當不方便，也隱藏許多危機。

郭國文表示，台南鐵路立體化往北延伸案於2017年獲得交通部通過列入前瞻計畫；然而前瞻計畫經費僅匡列永康段而已，新市高架化經費仍未有下文，善化段也僅規畫平面改善。他承諾未來如果順利當選立委，將爭取加速編列預算執行，並加碼在善化段也爭取高架化，以利打通新市、善化地區交通。

對此陳筱諭表示，過去有人在參選新豐區立委初選時，就只提鐵路地下化延伸永康、新市高架化，從不關心善化區交通；如今跳槽參選曾文溪區立委，才又提出善化區鐵路高架化，這種毫無前瞻性，只會一路開支票、騙選票的政客手法，已經傷透台南人的心。

謝龍介認為，台南鐵路立體化北延案這類重大政策應事先做環境影響評估、還差評估、交通影響評估、地質及水文調查、沿線住戶調查和民眾溝通等可行性評估，否則就像台南鐵路地下化一樣延宕8年，「君子恥其言而過其行」，呼籲郭國文別再說天馬行空的政策了。

台南市交通局表示，台南市府於2016年提出台南市鐵路立體化北延善化案，全長18.3公里，其中永康段採地下化，新市段高架化，善化段平面改善，獲得交通部核定列入前瞻計畫，並匡列先期經費357億。其中永康段於去年10月通過可行性評估；至於新市、善化段可行性評估尚未核定，後續會做檢討修正。

(中時 )