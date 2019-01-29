如廁後衛生紙其實該這麼丟

2019年01月29日 17:26 中時電子報 陳煌祥 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

在歐美、日本等先進國家，多年前已經將如廁後的衛生紙直接丟到馬桶沖掉。到底丟垃圾桶可能造成哪些問題呢？

如廁後衛生紙到底該丟馬桶或垃圾桶？新任環保署長張子敬表示，考量健康及公共衛生，未來會持續推動衛生紙丟馬桶政策。

衛生紙丟垃圾桶可能有哪些危害呢？衛生紙丟垃圾桶恐增加蚊蠅、細菌孳生或傳染病傳播的機率（例如霍亂、傷寒、痢疾、A肝、寄生蟲疾病）廁所產生異味、降低如廁環境品質和增加清潔人員清掃時的衛生安全風險。

台大兒童醫院小兒部主治醫師、台灣兒童感染症醫學會理事長李秉穎也指出，如廁過後衛生紙丟垃圾桶，在運送、燒毀的過程中就有傳播病菌的疑慮。

他也表示，不論是在家或公共廁所，都應該把衛生紙丟入馬桶沖掉，把有感冒、腸胃炎腹瀉的衛生紙丟進馬桶也能避免病菌傳播，而下水道和化糞池一般都會有固定清潔，不用怕會有病菌進入飲用水中，「其實衛生紙和馬桶是小問題，真正大的是手，門把、水龍頭都是危險的地方，因此如廁後一定要洗手。」

「只要材質對」衛生紙可丟馬桶

但「衛生紙丟馬桶」的觀念還是沒有全面普及，消基會曾表示，有近一成民眾不知道面紙不能丟進馬桶；近五成的民眾認為「衛生紙」的名稱標示並不清楚，容易造成採買上的困擾，不知道哪些材質可以丟進馬桶。

衛生紙屬短纖維材質，易於水中分解不會造成管線阻塞；面紙屬長纖維材質，有添加濕強劑不溶於水，不能丟入馬桶裡。而以外觀來看，衛生紙上通常有壓凹凸或點狀的花紋，是為了增加摩擦力與去汙力，面紙則沒有。建築師陳碧潭曾在《康健》指出，平版、捲筒衛生紙多為短纖，可溶於水，可丟入馬桶。

至於是否容易造成阻塞，環保署表示，一般污水排放管道規格，已將衛生紙納入考量設計，而衛生紙在沖水時快速運轉下，能分散為細小纖維，只因此只要不是故意投入大量衛生紙，可以直接丟入馬桶沖走，並不會造成管線或馬桶阻塞的問題，也不用特別換管線。

李秉穎也指出，阻塞一般不是衛生紙的問題，而是糞便或管線角度太平所致，「因此法規上要有明確的規範，如果有品質不良、無法溶解衛生紙也應該罰款或限期改善。」

但除了衛生紙，其他如衛生棉、毛髮、絲襪、衛生棉、廚餘、抹布、玩具、塑膠類、保險套、香菸頭等沒辦法被分解，會導致管線或化糞池阻塞。

所以把衛生紙丟馬桶，能避免蚊蟲和病菌滋生、減少垃圾量和改善如廁環境，馬桶阻塞問題也不用擔憂，可謂好處多多。

可丟馬桶衛生紙分類。（圖片來源/環保署）

除了衛生紙 用水沖洗更環保

用水沖洗，可以少砍幾棵樹。看守台灣協會秘書長謝和霖建議，民眾若在家如廁，可以直接用水清洗的方式取代使用衛生紙，也大幅減少衛生紙的垃圾量。

台灣環境資訊協會祕書長陳瑞賓也是徹底落實環保生活的模範。他指出沖洗屁屁的做法在東南亞許多國家已行之有年，他5、6年前去印尼時還很不習慣，廁所都濕濕的，而且沒有衛生紙；而菲律賓早在15年前就在廁所裝了屁屁清洗器。

因此他家中和辦公室的洗手間都裝了屁屁沖洗器，排便後不再需要使用衛生紙擦拭，「沖個10秒就乾淨了，」可少砍幾棵樹，還省了衛生紙錢。但要怎麼擦乾呢？「說起來有點尷尬，我就屁股抖一抖，雖然不會完全乾，但穿上褲子不會讓你屁股濕一片。」

(中時電子報)