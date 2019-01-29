從農場到餐桌安全新概念合作社 為滷肉飯不會消失掛保證

花蓮肉品運銷合作社與龍鳳甲良質稻米運銷合作社展示的優質米與猪肉，強調滷肉飯絕對不會消失。（范振和攝）

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花蓮肉品運銷合作社執行長龔文俊的女兒龔玫菱為滷肉飯代言，直讚彈牙香Q。（范振和攝）
花蓮肉品運銷合作社執行長龔文俊（左四）生產的優質米與網室健康猪，立委蕭美琴（左二）等人到場掛保證。（范振和攝）

花蓮肉品運銷合作社與龍鳳甲良質稻米運銷合作社，29日共同辦理「從農場到餐桌．安全新概念農產」行銷記者會，2個合作社執行長龔文俊掛保證，花蓮網室健康豬肉結合哇好米，是非洲豬瘟的絕緣體，滷肉飯在花蓮絕對不會消失！

花蓮縣「哇好米團隊」視「花蓮農民尊榮及利潤共享」為社會的責任，選定榮獲全國十大優良產銷班的優良米種，從標準化田間作業、生產履歷紀錄到米食驗證，從生產到銷售端嚴格控管，設法提升優質米競爭力。

而全國唯一SPF豬場「蓮貞豚」品牌，是全國首創無特定病源（SPF）一貫化飼養豬場，能有效阻絕公、母豬垂直傳染，用網室隔絕飛鳥、蚊蠅，以及運用防疫壕溝斷絕狗、貓、老鼠等帶源於豬隻的水平感染，種豬採用高肉質基因篩選，有利於生產高優質肉豬。

「優質米加上網室健康豬，就等於最安全美味的上餐佳餚！」記者會中，展示了哇好米及滷肉飯，龔文俊信心喊話，這就是非洲豬瘟的絕緣體，滷肉飯絕對不會消失！

龔文俊指出，龍鳳甲合作社與農委會花蓮區農業改良場技轉、培育，選擇適地適植的優質品種、以契作保價收購方式與農民共同生產稻米，才能提升農民所得，共創三贏局面。這也就是「從農場到餐桌，安全新概念的農產。」

(中時 )

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