從農場到餐桌安全新概念合作社 為滷肉飯不會消失掛保證

2019年01月29日 17:31 中時 范振和

花蓮肉品運銷合作社執行長龔文俊的女兒龔玫菱為滷肉飯代言，直讚彈牙香Q。（范振和攝）

花蓮肉品運銷合作社執行長龔文俊（左四）生產的優質米與網室健康猪，立委蕭美琴（左二）等人到場掛保證。（范振和攝）

花蓮肉品運銷合作社與龍鳳甲良質稻米運銷合作社，29日共同辦理「從農場到餐桌．安全新概念農產」行銷記者會，2個合作社執行長龔文俊掛保證，花蓮網室健康豬肉結合哇好米，是非洲豬瘟的絕緣體，滷肉飯在花蓮絕對不會消失！

花蓮縣「哇好米團隊」視「花蓮農民尊榮及利潤共享」為社會的責任，選定榮獲全國十大優良產銷班的優良米種，從標準化田間作業、生產履歷紀錄到米食驗證，從生產到銷售端嚴格控管，設法提升優質米競爭力。

而全國唯一SPF豬場「蓮貞豚」品牌，是全國首創無特定病源（SPF）一貫化飼養豬場，能有效阻絕公、母豬垂直傳染，用網室隔絕飛鳥、蚊蠅，以及運用防疫壕溝斷絕狗、貓、老鼠等帶源於豬隻的水平感染，種豬採用高肉質基因篩選，有利於生產高優質肉豬。

「優質米加上網室健康豬，就等於最安全美味的上餐佳餚！」記者會中，展示了哇好米及滷肉飯，龔文俊信心喊話，這就是非洲豬瘟的絕緣體，滷肉飯絕對不會消失！

龔文俊指出，龍鳳甲合作社與農委會花蓮區農業改良場技轉、培育，選擇適地適植的優質品種、以契作保價收購方式與農民共同生產稻米，才能提升農民所得，共創三贏局面。這也就是「從農場到餐桌，安全新概念的農產。」

(中時 )