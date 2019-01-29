難忘受助恩 頭屋業者贈百條香腸助弱勢過年

2019年01月29日 17:33 中時 巫靜婷

受人點滴，湧泉以報，在地香腸業者劉晏茹回饋鄉里贈百條香腸，希望憑自身經歷給予清寒家庭希望及力量。（巫靜婷攝）

頭屋發展協會寒冬送暖邁入第7年，每逢過年皆會集結民眾愛心，贈出百份年菜至鄉內清寒家庭。（巫靜婷攝）

頭屋發展協會除送暖至轄內清寒家庭，逢年過節亦親身拜訪關懷百歲人瑞。（巫靜婷攝）

受人點滴，湧泉以報，苗栗縣頭屋發展協會寒冬送暖邁入第7年，每逢過年皆會集結民眾愛心，贈出百份年菜至鄉內清寒家庭，曾是受助戶的香腸業者劉晏茹揮別從前的苦日子，感恩之餘回饋鄉里，首次加入寒冬送暖行列，捐出百條香腸成為當地的溫情佳話。

寒冬送暖活動由民眾自發性到指定超商認購年菜後，由各村長、協會志工及轄區分駐所協助分送至鄉內清寒家庭，受贈名單皆經嚴格審核，確定經濟狀況有受助需求才會發送，每年約有200戶受惠。

在頭屋開業3年多的阿茹香腸，每逢中秋、過年皆會送出上百條香腸送暖，老闆娘劉晏茹說起經濟困頓時嚐盡苦頭的辛酸，好在當時受到社會大眾的幫助，闔家團聚的節慶才有過年的味道，而大夥兒圍著那份受贈的年菜就成為寒冬中最溫暖的時刻。

劉晏茹提起過去感慨地說，以前兩夫妻打拚的日子實在不好過，記得那年最大的孩子出生不久，打理完小孩的奶粉錢、尿布錢等，發現家裡只剩200元可以過年，和老公互包100元紅包意思一下，就用這微薄的零用錢過節，走過坎坷的日子，更心疼有相同際遇的人。

她表示，由於過去家中經濟欠佳，小孩讀國小的時候營養午餐費多半倚靠外界捐助，取之於社會，當以湧泉相報，3個孩子長大後皆經濟獨立，夫妻倆在屠宰場工作，業餘做起香腸生意，生活還算過得去，透過捐贈香腸回饋鄉里，望憑自身經歷給更多清寒家庭希望及力量。

(中時 )