85歲寫作不輟 「寒夜三部曲」李喬獲行政院文化獎

2019年01月29日 17:33 中時 許文貞

以「寒夜三部曲」聞名、寫作逾900萬字的85歲作家李喬，近年仍創作不輟，甚至每兩三年就有新作，寫作題材廣泛如社會、政治、自然生態與環境，曾在書中說決定「寫到完全癡呆」，「我還活著，不下筆寫作，我還呼吸、吃飲排泄，我還耗費地球能源豈非罪過？」29日獲行政院文化獎肯定。

由於感冒不適，李喬透過傳真回覆採訪，表示對於得獎「很意外」，「希望我一生的文學創作、文化論述，對人民、社會、國家有用。」他也表示，創作是他存在的意義與目的，「到今天能都完成，感謝天地、人間、朋友、家人。」

生於1934年的李喬，本名李能棋，是台灣苗栗人，為戰後第二代作家，也是客家作家，曾獲國家文藝獎、客家文化終生貢獻獎、吳三連文藝獎、台灣文學獎圖書類長篇小說金典獎等獎項。「寒夜三部曲」《寒夜》、《荒村》、《孤燈》為大河小說，猶如史詩，時間橫跨1890年到1945年，是台灣文學經典之作，曾被改編為連續劇、歌仔戲、舞台劇等。

李喬勤於筆耕，雖然每一部作品都說是「最後一部」，卻總是有新的靈感。他曾自承「對文學很有野心」，自許為台灣文學「鋪地磚」的前行者，「在多泥淖的文學前程上，身為前行者，願置身泥淖中做後來者的鋪地磚，請各後來者踩過去，把台灣文學推向更高層次。」

雖然去年才剛出版小說《生命劇場》，李喬近來又再寫14萬字新作《思想，想法，留言》，表示是一部直述一生對文學、社會、文化的思想與想法的書，「是部組織系統完整的、個人獨有的概念思想集，是給後人的遺書。」

李喬與已故作家鄭清文是好友，鄭清文曾說，「李喬就是愛談反抗，反抗不一定是政治，是他這個人和他的作品都是反抗的化身。李喬的反抗，除了是反抗過去的自己，也是超越。反抗是最接近創造的本質。」

(中時 )