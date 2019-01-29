日月潭伊達邵Q版九蛙 新光景營造打卡熱點

2019年01月29日 17:35 中時 沈揮勝

伊達邵遊客中心2樓引進知名美食「冒煙的喬」，提供都會叢林咖啡與美式簡餐服務。（沈揮勝攝）

伊達邵遊客中心2樓「冒煙的喬」用餐環境絕佳，賞覽潭景視野很棒。（沈揮勝攝）

藝術家創作展出中的新八景版畫。（沈揮勝攝）

可供遊客簽名打卡的蝴蝶。（沈揮勝攝）

裝置藝術「杵音」。（沈揮勝攝）

部落竹編地景藝術「筌屋」。（沈揮勝攝）

開幕剪綵。（沈揮勝翻攝）

日月潭國家風景區管處伊達邵遊客中心最近重新整裝，將候船室化身為兼具遊客服務及部落文創體驗的藝文空間，新創設的面湖大櫥窗展示「日月潭新八景」版畫，2樓更引進知名美食「冒煙的喬」，提供都會叢林咖啡與美式簡餐服務，29日開幕人氣強強滾。

除了遊客中心建體空間之應用轉變之外，碼頭周邊也持續引進夜間光環境改善、Q版九蛙、部落竹編地景藝術「筌屋」、互動式地景藝術「湖畔樂章」等等，讓碼頭區從原先給人「遊客匆匆穿越的意象」，提升為值得流連駐足的藝術文化廣場。

伊達邵遊客中心主任陳逸全指出，該中心位於邵族部落核心區，適合發展具有部落文化體驗的特色遊客中心，歷經1年的規畫與施作，遊客中心內裝呈現文創、智慧與樂趣的新創藝文空間。

除符合觀光局最新的遊客中心標準，還提供智能翻譯機器人、免費置物櫃、高速無線充電、聯網多媒體顯示等新設施與新服務。

值得一提的是，原本面湖的玻璃門改為大櫥窗，讓遊客從碼頭通道進入伊達邵廣場，可以立即感受到最新的藝文氣息，目前展出的是版畫家張家銘以日月潭新八景為靈感所推出的新作，並搭配6R新生活小品短文與集章打卡活動，鼓勵遊客深入體驗日月潭新八景之美。

2樓賣店區則在閒置多年後，由知名美食集團「冒煙的喬」進駐，成立冒煙的喬EXPRESS日月潭店，以在地食材創作特色披薩、古巴三明治美式簡餐，更與魚池著名咖啡莊園「日月星舞．山豬衝吧」合作，提供莊園級單品咖啡服務。

店內裝修採用DECO風格，以大量精品家具家飾與植栽花卉，營造出秘密叢林的貴婦感，在2樓隱私空間品嘗美味餐點、欣賞湖光山色，可望成為日月潭新打卡熱點。

(中時 )