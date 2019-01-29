53歲女社長被爆「性暗示撫摸」男練習生下體！

2019年01月29日 17:38 中時電子報 李家穎 ／綜合報導 ／綜合報導

韓國選秀節目《Produce 101》第二季找來101位男練習生，最後選出11位組成夯團「WANNA ONE」，不過當中卻有練習生向韓國媒體爆料，被該公司女社長性騷擾，女社長夥同其妹妹甚至在聚會中摸男練習生下體，讓6名練習生飽受煎熬提告，甚至有人覺得自己就像男公關，還因此需要接受心理治療並吃藥。

六名練習生聯合提告女社長，並向韓國媒體爆料。（圖／翻攝自韓網）

據韓媒《YTN Star》報導，6位練習生指控該公司53歲女社長與其妹妹多次對他們性騷擾，日前他們到日本展開為期1個月的公演活動時，旗下10位練習生都有參加，在表演結束後所有人一起聚餐，當時女社長與其妹就對其中5名練習生動手動腳，帶有性暗示的撫摸，令他們感到不舒服、人格遭到污衊。

六名練習生表示，當時聚餐有10位練習生都在場，他們被「性暗示撫摸」猶如男公關。（圖／翻攝自韓網）

受害者表示當中有一人曾出演《Produce 101》第二季，還有兩名練習生是未成年，還有一人被騷擾後因為精神壓力太大，甚至需要看精神科服藥治療。大多數的受害者都表示，自己活在偶像世界的夢裡許久，但看到娛樂業的現實面時，眼中沒有蘋果只有眼淚。

《Produce 101》有多位帥氣的練習生，性騷擾消息一出也讓人震驚。（示意圖／翻攝自韓網）

六人與其家長對女社長和其妹提告，控告A女及B女涉嫌性騷。不過A女與B女全盤否認，指舉報內容都是謊言，證明自己的清白。

(中時電子報)