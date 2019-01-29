詐賭搞仙人跳 警逮海巨堂23歲「大哥」

2019年01月29日 17:35 中時 陳鴻偉

左嫌率眾前往KTV砸店。（陳鴻偉翻攝）

23歲左姓男子自稱四海幫海巨堂大哥，平時以文山、新店為據點，吸收未成年中輟生壯大勢力，左日前在永和經營「妞妞」賭場暗中詐賭，又宣稱一被害人亂摸他手下的女友，將對方帶至旅館用煙頭狠燙，藉機勒索20萬元，行徑囂張猖狂，北市警方昨掃蕩張在內11人，依組織犯罪送辦。

警方調查，左嫌年紀輕輕，對外卻自稱海巨堂「大哥」，廣收20餘名小弟，其中許多都是未成年，每天領著一群幫眾在新店、文山地區橫行。

左嫌先在永和經營妞妞賭場，但疑似在牌面動手腳做記號，從中訛詐賭客，有人賭1晚就輸了60多萬，左就帶手下前往被害人住家，恐嚇家人代為還錢，被害人甚至嚇到搬家避難。

去年7月，左嫌獲知1名被害人家境富裕，以「有事要談」為由，將對方約至松山區某旅館，一進門後就控制對方行動，並以「你上次亂摸我兄弟女友」為由，要對方認錯、賠償。

眾嫌隨後以菸頭燙燒被害人的頸部、手部，接著用菸灰缸敲頭，最後再將水倒進裡面，要對方全部喝完再磕100個響頭認錯，最後勒索20萬元才讓被害人離開。

警方調查，左嫌行徑囂張，去年8月凌晨他帶手下前往羅斯福路KTV唱歌，因其中有未成年遭店員制止，左隨後就邀集6、7人手持棍棒，衝入打人並砸店，嗆聲：「開店了不起嗎？」、「你再擋啊！」才揚長而去。

文山二警方經連月追查，28日分別前往新店、文山地等，逮捕左在內的9男2女，左嫌警訊時卻避就輕，宣稱有些事是部下自己做的，全無昔日當大哥的氣燄，警訊後被依組織犯罪、恐嚇取財等罪送辦。

(中時 )