影》英文好重要 周天成因此救回分數

2019年01月29日 17:40 中時電子報 陳筱琳 ／綜合報導 ／綜合報導

國家發展委員會今年提出「2030雙語國家政策發展藍圖」，教育部也推出「108年度亮點主軸政策成果展」，教育部體育署為了打造雙語環境，提升教練及裁判體育專業英文能力，今年起輔導各單項運動協會未來辦理運動教練及裁判講習會時，會把英文相關專業術語課程，今天舉辦「中英雙語」記者會，邀請選手、教練及裁判代表分享學習外語的心得。

出席今天記者會的選手有羽球一哥周天成、桌球一姐鄭怡靜、超馬好手陳彥博、亞運體操金牌好手唐嘉鴻、跆拳道品勢美女李映萱、奧運射箭銀牌好手王正邦、中職統一獅投手羅錦龍、舉重教練吳美儀和楊素冠、棒球裁判劉柏君，一一在台上烙英文，展現知性的一面。

周天成表示，自己會透過iPod、智慧手機上影音網站youtube學習英文，先前也接受空中英語教室專訪，用外語分享自己的羽球生活，可以在4月份刊物看到這次訪問。

對於能夠使用另一種語言溝通的重要性，周天成以自身經驗說：「2014年德國羽球公開賽準決賽，裁判在關鍵時刻誤判，我用英文詳細說明情況，最終裁判改判，將那分判給我，所以英文也能在比賽中扮演重要角色。」

超級馬拉松選手陳彥博平常到各地比賽，也是非常仰賴英文，他透露一個過去還是「菜英文」時的趣事，「學生時期我英文成績很爛，印象第一次去挪威奧斯陸比賽時，當時我只會說『yup（是）』，到速食餐廳點餐時，不管店員跟我說什麼我都回『yup』，導致我們只有3個人用餐，卻點了8人份的餐點。」

陳彥博同樣藉由網路作為學習英文的管道，還會看脫口秀練習口語能力，今天在記者會上的發揮相當溜，印證了有心就能成功。

(中時電子報)