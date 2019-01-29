台、日流感群聚事件頻傳 究竟是哪裡出問題？

2019年01月29日 17:38 中時電子報 陳煌祥 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

近日群聚感染流感事件頻傳，從醫院、安養院到學校都爆發，即便接種疫苗仍無法完全避免，背後可能原因有哪些？

台北市立聯合醫院和平婦幼院區1月10日至今陸續出現15位護理師、病患感染流感，2位疑似流感併發重症去世。

此外，去年警察專科學校184名學生集體中鏢。國外疫情也拉警報，日本超過200萬人得流感，今年初傳安養院74人染流感，7人死亡；香港則有81人因此去世，幼稚園更提前放假避免集體傳染。

「其實只要人多的地方，就容易發生群聚感染，」台大醫院小兒部主任黃立民表示，針對人口密集的機構，如醫院、安養院、學校都有訂定標準做法來避免，「方法都在，但就看能否遵守。」

「例如生病不要來上班、發燒要通報，但如果自己都覺得不嚴重，沒有主動回報，長官也沒注意，就很可能會發生傳染，」黃立民說。

流感潛伏期1～4天，主要感染途徑是口、鼻分泌物，經由飛沫、咳嗽與噴嚏方式傳染，進入冬天後，更是流感高峰期，今年流行的H1N1 A型流感對於中壯年的殺傷力又特別高。

根據疾管署《季節性流感防治工作手冊》定義，只要個案出現發燒（耳溫≧38℃）、呼吸道症狀，有肌肉痠痛、頭痛、倦怠其中一症狀，且發生的人、時間、地點有關連性，就可能是流感群聚，要立刻採取措施。

避免群聚感染 三大防疫武器要落實

門諾醫院感染科主任繆偉傑指出，有三大武器能預防傳染病群聚現象，若能夠確實做到，就能有效避免發生：

武器1：提高施打疫苗率

國外研究顯示，機構裡要預防群聚感染，疫苗是關鍵。(圖片來源/盧亞屏)

「疫苗才是最有效的，」繆偉傑說。以今年來說，施打的疫苗株與流行的病毒株型H1N1相符，因此保護力佳。

疾管署副署長羅一鈞指出，根據歐美統計，這次疫苗有72%的保護率，相較過去3年要好。

「醫護人員最好都要接種疫苗，保護自己也保護病人，」黃立民提醒。國外研究顯示，機構裡要預防群聚感染，疫苗是關鍵。「但實際情形是，台灣醫護人員接種率不算高，民眾也不是都有打，院方只能多鼓勵。」

根據國外文獻，流感疫苗的保護力因年齡或身體狀況不同而有別。健康成年人約有7～9成的保護效果。老年人罹患流感，則可減少5～6成嚴重性和併發症，並減少80%死亡率。

但，即便施打疫苗，也無法百分之百能抵擋病毒，仍有1～3成的機率可能中鏢。疾管署指出，群聚疫情流感病毒濃度高，接種了疫苗免疫力還是可能不足抵抗。

「有打過雖然可能會得，但症狀會輕許多，且愈多人施打，預防的效果愈好，是避免群聚感染的最佳武器，」繆偉傑說。

現在打疫苗還不算晚。羅一鈞指出，即便已進入流感高峰期，疫苗仍可繼續施打。至1月29日尚有約9.8萬劑公費流感疫苗，民眾可以儘速接種，獲得保護力。

武器2：即時給予抗病毒藥物

對付流感最常用的藥物是克流感，一旦發病，在症狀出現後的48小時內投藥效果好，能減輕症狀嚴重程度，也縮短症狀期。自己好得快，就不容易傳染給別人。

繆偉傑指出，目前疾管署最新規範是，一發現有類流感症狀，就要給與抗病毒藥物。然而，有些醫護人員的觀念尚未更新，認為要快篩後確認是流感，才要投藥。

針對這點，疾管署去年12月已宣布擴大公費流感抗病毒藥劑適用對象，只要是有發燒的類流感患者，且有接觸過類流感發病對象，如家人、同事、同學等，不用經過快篩，就可開立公費藥劑，以因應流感疫情。

武器3：做好感控措施

「勤洗手、戴口罩是基本，」繆偉傑指出，手很容易去觸摸鼻子、嘴巴、眼睛等有黏膜的部位，一旦上面附著病毒，就很容易傳染流感。不管有沒有感冒症狀，都要加強洗手。

洗手的話，要用肥皂，或是含酒精性的乾洗手液，才能達到效果，羅一鈞說。

黃立民舉台大醫院為例，會派護理師到病房宣導，也會暗中觀察病房的洗手率，若有發現疏漏，就會回報給該單位要求改善，這些都需要人力、物力的投入。

醫護人員一旦有流感個案出現，就要在家休息。訪客要落實「發燒不陪病」，即使身體狀況健康，進出醫院也要加強手部衛生與配戴口罩。

流感病患則要安置在隔離室、單人房。若是空間有限，可以採集中照護，以圍簾做區隔。有症狀的個案要與他人保持1公尺以上距離，並留在指定房室，避免到公共區域。

如何避免防疫執行上有漏洞，是預防群聚流感的關鍵。(圖片來源/康健雜誌)

此外，監測健康狀況，後續追蹤是否有發燒，投藥後的恢復狀況，也在防制範圍內。

「關鍵還是在警覺性，」繆偉傑認為，流感不像SARS無藥可治，所以戒心就比較低。醫院有許多醫師、專家，但其他人口密集如安養機構，感染控制的警覺度更低，不像醫院積極，也是需要加強的地方。

面對即將迎來的春節假期，讓目前集中在北部的流感可能擴散全國。疾管署分析，往年會在春節當週湧入類流感就診，以初二最高峰。

目前已要求各縣市政府於1月25日前抽查共182家醫院之流感相關防治措施，如有不合格須於一週內限期改善。

雖然專家一致認為，流感傳染無法完全避免，但做好疫苗接種、感染控制措施、適時提供抗病毒藥劑，提高警覺性，仍是預防群聚感染的根本關鍵。

(中時電子報)