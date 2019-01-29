吉林市首屆海峽兩岸冰雪文化創客營於佛手山完美落幕

2019年01月29日 17:37 中時電子報 綜合報導

首屆海峽兩岸冰雪文化創新創意設計大賽暨吉林市冰雪文化創客營於1月26日在吉林市佛手山舉行結營儀式，來自兩岸50名學生會聚於此展現在營期間為企業主出謀劃策、創新創意的設計作品。海峽兩岸（吉林）青年創業就業基地、吉林義和謙商業管理集團、吉林新興園餐飲有限公司、吉林烏拉格格滿族服飾設計有限公司、吉林一力烏拉草制品有限公司、迎龍佛手山文化公園企業負責人共同出席此次活動，見證全球華人地區規模最大的學生廣告活動時報金犢獎的獲獎同學在創客營期間為企業做出的豐富成果。

圖為營員贈送隊旗給吉林市台辦副主任趙冬

結營儀式由時報金犢獎大陸召集人周智先生主持，營員皆為第二十七屆時報金犢獎“吉林市冰雪文化”命題獲獎的同學，帶著豐碩的成果，營員揮淚感懷活動期間小組互協互助，深夜共同創作的隊友。

圖為小組為吉林義和謙商業管理集團彙報小組成果

圖為吉林市台辦副主任趙冬、企業主為營員頒發結營榮譽證書

為期8日的創客營，主辦方吉林市台辦帶著參與此次活動的兩岸學生體驗滑雪、觀看冬捕，感受白雪皚皚的寒冷，卻有著熱情似火的亢奮。

圖為營員體驗滑雪

圖為營員觀看冬捕

圖為松花江岸霧凇美景

伴隨佛手山深夜的鐘聲，兩岸學生各自抒發心聲：感謝主辦方的熱情款待，感謝時旅金犢獎提供的平台，感謝組員期間的照顧，感謝老師對創意設計作品的指導。名師益友相伴，體驗良辰美景，兩岸學生依依不舍告別。吉林市舉辦此次交流活動使兩岸青少年在共同學習、娛樂、生活、互動中，了解不同地域的生活習俗，彼此學習借鑒，建立起跨越海峽的深厚友情。通過雙方的深度交流，使台灣青少年能夠正確了解和認識大陸的發展變化，增強台灣青少年的國家認同、民族認同和文化認同，實現“兩岸一家親”。

(中時電子報)