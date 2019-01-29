美國下一仗在南海？ 美海軍研擬奪佔陸屬島礁

2019年01月29日 18:00 中時電子報 江飛宇

防衛新聞(defense news)報導，在經過多年的反恐怖戰爭後，美國海軍陸戰隊準備將訓練的重點調整到奪空降、登陸、奪佔海岸等任務，他們研判下瑒戰爭將是對付現存的主要大國，比如俄羅斯與中國大陸，又以南中國海的爭端尤其可能，因此包括海豹突擊隊等特種單位正在模擬大規模飛彈戰鬥的情況下，如何奪取南中國海的島嶼。

美國海軍作戰部副部長威廉莫蘭(William F. Moran)在海軍圓桌會議上說，美國海軍正在將旗下的精英特種部隊的戰鬥力納入未來的戰略計算。他說：「現在關於海軍特種部隊的訓練課程中，將會『重現藍色』，意思就是恢復過往的海上與海岸戰鬥訓練。.....我們在很長一段時間都已習慣沒有面對大海。」

海豹突擊隊特的海上訓練課程，主要在夏威夷群島，包括歐胡島、夏威夷大島，又擴展到考艾島、毛伊島、莫洛凱島和拉奈島。訓練內容會動用到無人機、C-17運輸機、直升機、MV-22魚鷹傾轉旋翼機，和AC-130空中砲艇機，這樣子的培訓課程從每年110場，增加到330場，有跡象表明，這些島嶼訓練，是為了模擬南中國海的島礁環境。

任務與目的(task and purpose)報導，中國大陸花了數年時間在填海造陸，南海建造許多人工島嶼，儘管承諾永遠不會使這些島嶼軍事化，並且一次國際仲裁(菲律賓的海牙仲裁案)表示他們並不擁有這些島嶼，但是中國大陸已經對南海的航運通道有了事實上的控制。

美國的反制做法是，經常派出軍艦通過該地區，聲稱南海有著自由航行權，但是中國大陸有越來越多的鷹派言論，甚至主張擊沉美國航空母艦，為此美國正在製定戰爭計劃，以對抗北京不斷增長的軍事和飛彈部隊。

根據美國海軍陸戰隊少將大衛科夫曼(David Coffman )表示「美國正在面對一場大規模的權力競逐，面對兩個陸權對手，就像兩隻大象。而美國有著全球海上力量，就像鯨魚。當鯨魚要對抗具有主場優勢的大象時，光憑海上優勢仍不足以讓鯨魚擊敗大象。」

換句話說，美國海軍和陸戰隊不僅要贏得海戰，他們還需要登陸作戰，但是未來的登陸戰可能必須冒著大規模飛彈襲擊下進行。比如被稱為「航艦殺手」的東風-26彈道飛彈，據稱可以擊沉航空母艦與兩棲突擊艦，而且大陸在南中國海已架設龐大的雷達網，據說這些雷達可用全面追踪美國海軍戰機，甚至是匿蹤戰機也行。此外，大陸還有600枚的反艦飛彈，射程都在100公里以上。

雖然不確定反航艦彈道飛彈的威脅，但美軍專家建議，增加航空母艦與兩棲突擊艦的自衛能力。(圖/美國海軍)

科夫曼說，美國現有的兩棲突擊艦需要有更好的自衛實力，比如戰鬥編隊中，增加護衛的驅逐艦和巡洋艦的數量，甚至突擊艦自身，都可以考慮安裝垂直發射系統，填充標準6型飛彈，將這些全通甲板的類航空母艦，轉變為攜帶飛機的航空驅逐艦。

(中時電子報)