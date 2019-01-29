愈補免疫愈失調！當免疫出問題 這種保健品應避開

2019年01月29日 17:49 中時電子報 陳煌祥 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

得了自體免疫疾病，代表免疫力太差，要多補充保健品？「這是錯誤觀念！」大塊文化董事長郝明義說，自己的妻子就是因為這樣吃到住院。

自體免疫疾病為台灣十大重大傷病第三名。10多年前，太太被檢查出得病，他把陪伴就醫的過程出書《那一百零八天》，但卻自嘲：「書名原本想取，我是如何差點殺了我太太！」

治療過程中，他不斷「好心」想幫太太解決病痛，「有一次看到推銷的是宣稱提升免疫力的保健品，想說不是藥應該沒問題，結果一吃就送醫，」郝明義說，醫生警告不能犯的錯誤，自己都犯了，一定要分享給其他病患與家屬，避免走冤枉路。

台大醫院風濕免疫科主任謝松洲臨床上也看過不少個案，「有聽過的保健品幾乎都有病患吃過，但，即便是食物過量也會出問題，」他無奈搖頭。

像是有病患連續吃10多天蜆精，結果對原本不會過敏的藥物產生過敏現象；或是因為免疫失衡出現血管栓塞，服用抗凝血藥控制，但同時又喝通血管的精力湯，一個禮拜後，全身瘀青送急診，抽血發現體內抗凝血劑量已過度。

謝松洲表示，自體免疫疾病是源自免疫失衡，代表免疫系統在不該反應的時候過度，反而自我攻擊。常聽到的紅斑性狼瘡、類風濕性關節炎、僵直性脊椎炎、乾燥症，都屬此範圍。

「免疫系統講究平衡，」他以紅斑性狼瘡為例，很多免疫反應是做白工攻擊自己，但碰到應該對抗外來防衛時，卻沒有餘力反應，也因此很多病人會覺得「我的免疫力怎麼變弱了？」或是「為何變得容易感染？」

治療目標，就是用藥物校正免疫反應，讓免疫系統不會過度反應攻擊自己，而在對抗外來物質時，也要有反應。「此時若從外補充，反而過度活化，更激烈攻打自己的細胞，難校正回平衡，」謝松洲說。他的最新著作《謝松洲談免疫風濕病：從紅斑性狼瘡看免疫風濕》，釐清自體免疫疾病的錯誤觀念與最新治療，讓民眾能更認識該疾病。

促進免疫力的保健品 別碰

「任何會刺激免疫系統的成分都要避免，如多醣體」微笑藥師藥局藥師廖偉呈指出，葡聚多醣體來源包含靈芝、牛樟芝等菇蕈真菌類以及酵母菌。

這類型的多醣體是藉由刺激迴腸的淋巴組織，引起巨噬細胞、嗜中性白血球與T細胞的作用，增強其搜尋及撲殺細菌、病毒等外來入侵物的能力。但因為自體免疫疾病無法正確判斷敵方與我方，反而會造成惡化，只要是這方面疾病患者都不建議使用。

病患常會問什麼能吃、什麼不能吃，謝松洲一律建議，飲食以均衡為主，無論是食物或是營養品，不用特別補充哪一類型的營養素，才是長久之道。

此外，近年藥物也不斷進步，療效不佳、副作用高的藥品已經很少，安全性也逐漸提升。「我常跟病人說，要不要吃藥的判斷，就是病有沒有控制好，再來是副作用，」若是因為擔心副作用，覺得改吃保健品就能減少用藥，卻沒有考慮發病風險，並不樂見。「還是回到平衡免疫系統，才有機會穩定控制。」

(中時電子報)