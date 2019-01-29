總統選舉繳保證金設連署門檻合憲

2019年01月29日 17:59 中時 王己由

前民進黨主席施明德、台大經濟系教授林向愷，2015年向中央選舉委員會申請登記第14任正副總統選舉候選人，但因未檢附政黨推薦信，也未完成連署證明書，遭中選會以表件不合規定為由不予受理申請，施林2人認為「連署保證金」及「連署門檻」規定違憲，提行政訴訟，2人不服台北高等行政法院敗訴判決，提出上訴，案經最高行政法院審結，認定沒有違憲問題，判決上訴駁回，全案定讞。

施明德、林向愷，針對本屆正副總統選舉，在2015年11月27日，申請登記為中華民國第14任總統、副總統選舉候選人，因2人是獨立參選人，中選會依《總統副總統選舉罷免法》第21條第1、2項及第22條規定，認為獨立參選人是連署方式成為正副總統候選人，須先向中選會申請公告其為被連署人，並繳交連署保證金100萬元，再經中選會審查公告在45天內完成選舉人總數1.5％以上連署，並核發完成連署證明書後，方能申請為正副總統候選人。

因2人主張連署保證金、連署門檻規定違憲，所以跳過繳交連署保證金及徵求連署等前階段程序，就直接申請登記為正副總統候選人，中選會因此不受理申請。施、林2人不服，提起行政訴訟，還要求法官釋憲，但被台北高等行政法院判決駁回，2人不服，提出上訴。最高行政法院審理認為，連署保證金及連署門檻規定，大法官會議早在1998年作成釋字468號解釋，明白闡釋「連署保證金」並不是強制被選舉人負擔鉅額的選舉費用，也不是對總統、副總統被選舉權的不當限制，且保證金額並未逾越立法裁量範圍。

連署門檻的立法目的，是為採行連署制度，以表達被連署人獲得相當程度的政治支持，並兼顧與政黨推薦候選人的要件相平衡，且防止任意參選耗費社會資源，屬合理範圍內的適當規範，所以都沒有違憲，也沒有聲請釋憲的必要。

最高行政法院認為，繳交連署保證金及連署門檻的規定既然都合憲，2人跳過繳交連署保證金及徵求連署等前階段程序，就直接申請登記為正副總統候選人，不符合《總統副總統選舉罷免法》的規定，中選會不受理申請合法，上訴無理由，應予駁回。全案確定。

(中時 )