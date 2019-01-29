影》內馬右腳可能開刀 恐連兩季提前報銷

內馬在法國盃對史特拉斯堡的下半場受傷退場，右腳蹠骨又有骨裂現象，可能長期缺陣。（美聯社）

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中時電子報
／綜合報導
內馬在法國盃對史特拉斯堡的下半場受傷退場（影片09:00處）。

法甲豪門巴黎聖日耳曼（PSG）前年夏天創世界紀錄的2.22億歐元轉會費挖來巴西球星內馬（Neymar），投資到底值不值得？內馬上周在對史特拉斯堡的法國盃賽事傷退，最新消息是去年右腳蹠骨舊傷復發，可能又要開刀，恐將連兩季提前報銷，衝擊PSG戰力。

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內馬去年初因為右腳第五蹠骨骨折，導致職業賽季提前報銷，儘管最終及時趕上俄羅斯世足賽，卻已賠上PSG問鼎歐冠的雄心壯志。據了解，內馬這次又傷到右腳蹠骨，儘管位置略有不同，長期免戰恐怕在所難免。

PSG本季在法甲持續獨走，法國盃也晉級16強，但高層念茲在茲的歐冠聯賽，PSG下月12日就要在16強首回合出征英超「紅魔」曼聯的老特拉福球場。內馬要趕上這場比賽，幾乎是不可能的任務。

內馬在法國盃受傷，PSG防護人員進場檢視他的狀況。（美聯社）

針對內馬的受傷，巴西國家隊隊醫拉斯馬（Rodrigo Lasmar）已經趕到法國，與PSG醫療團隊討論。儘管尚未正式對外說明內馬的傷勢，但根據內部消息指出，雙方還在研究開刀是不是現階段唯一的選擇。

如果內馬動刀，消息來源警告這次的復原時間將會比上次還久。不只目前這個職業球季再次報銷，甚至無法像去年還趕得上世足賽，恐將缺席今年夏天由巴西主辦的美洲盃。巴西國家隊教頭提特（Tite）則說，他個人已致電內馬關切其傷勢，唯一可以確定的是，國家隊不會徵召沒有完全復原的內馬。

26歲的內馬擁有世界頂尖的控球腳法，但喜歡控球再腳的風格，也讓他容易遭到對手的防守侵犯。為了遏止對手侵犯程度，甚至讓自己獲得更大利益，內馬常以誇張動作爭取裁判哨音青睞，也讓他在去年世足賽飽受批評。只是連兩年付出腳傷代價後，內馬也許該思考踢球風格的調整，避免賠上健康。

(中時電子報)

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