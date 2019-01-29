獲行政院文化獎 唐美雲感恩：會繼續與戲為伍人生

2019年01月29日 18:26 中時 李欣恬

國家文藝獎得主唐美雲今（29）日獲行政院文化獎，獎金為新台幣100萬元。今天上午唐美雲人正在宜蘭傳藝中心參加活動，接到文化部長鄭麗君的恭賀來電，得知自己獲獎，下午飛車回台北排戲，晚上又趕往電視台錄影，馬不停蹄的她表示：「得到這個獎很開心、很感恩，也是提醒我要更努力，做表演藝術的人，沒有所謂的休息時間，能夠為觀眾演出，一直變換角色，就能轉換心情，對我來說，就是最好的休息。」

近年唐美雲積極培育青年人才、每年定期推出2到3部新編戲，創作能量滿點，並下鄉演出外台戲，來自戲劇世家的她表示：「我沒有結婚，但我遵循家族教導，全心投入戲曲工作，這一生等於嫁給歌仔戲，每一齣戲，都像是我的孩子。」唐美雲表示，獲獎之後，「會更努力以推廣、表演、傳承為重點工作項目，別無二心。」

唐美雲是歌仔戲小生，1965年出生於台南，父親為台灣戲狀元蔣武童、母親是旦角演員唐冰森，家中共有8個兄弟姊妹，唐美雲排行老么，為了替母親家延續香火，長輩讓唐美雲從母姓。她在1998年創辦唐美雲歌仔戲團，作品主題多元，從婆媳問題、希臘悲劇、環保議題等，也有時下流行的穿越劇、宮廷劇和老戲翻新等作，2018年推出的《佘太君掛帥》，也獲頒傳藝金曲獎年度最佳演員獎。

唐美雲位於新北市中和的排練場，就是她平日工作與生活的祕密基地，不管是排戲或教學，還有愛犬小酷在腳邊跑來跑去，唐美雲說，「我幾乎是個24小時都在工作，生活都是歌仔戲。」長年茹素的她，午餐也只吃素食湯麵，簡單幾口，就心滿意足地繼續下午排練。

唐美雲活躍於影視與劇場界，除了歌仔戲、舞台劇、電視劇，還會開網路直播和粉絲互動，為粉絲開啟美好的一天，扮演粉絲的心靈支柱，她表示：「我現在的人生，不是在演戲，就是在前往演戲的路上，背台詞就利用通勤空檔，或是睡覺前背，拿著劇本入睡，未來也要繼續把這份熱情和社會大眾分享。」

(中時 )