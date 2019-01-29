春節慰勞國軍竹南鎮公所贈9萬加菜金

2019年01月29日 18:06 中時 巫靜婷

竹南鎮公所29日舉辦春節勞軍活動，向駐地官兵致贈共9萬加菜金表達敬意與謝意。（巫靜婷翻攝）

竹南鎮公所29日舉辦春節勞軍活動，向駐地官兵致贈共9萬加菜金表達敬意與謝意。（巫靜婷翻攝）

農曆春節將屆，為體恤國軍官兵平日辛勞，苗栗縣竹南鎮公所29日在3樓禮堂舉辦108年度春節敬軍活動，由鎮長方進興率敬軍團，代表全體鎮民慰問駐區飛彈指揮部、海巡署等下轄單位駐地官兵，並現場致贈共9萬元的春節加菜金，受到與會官兵代表熱烈歡迎。

春節勞軍活動由方進興主持，鎮民代表會主席何秀綿、民眾服務站理事長陳漢璋、婦女會長陳呂緣、欣緣婦工會理事長廖英利、婦聯青溪協會理事長陳碧華、後備軍人服務協會理事長林榮志、退伍軍人協會理事長蔡永發、青溪協會理事長蕭國清、苗栗軍人服務站長房明德等各界地方團體共同辦理。

方進興表示，國軍在保家衛國的第一線上承擔重責大任，春節期間，國軍官兵要分批留守，無法返家與家人團聚過年，有他們的辛勞付出，才有我們的安居樂業。

方進興說，每逢災害防救期間，國軍總在氣象局海上警報發佈時，第一時間進駐竹南鎮公所防災，完成災前整備以確保民眾生命財產安全，故竹南地區各界特利用春節勞軍時刻，致贈國軍弟兄加菜金，建立敦親睦鄰關係，發揮軍民互助精神，對辛勞的國軍弟兄表達敬意與謝意。

(中時 )