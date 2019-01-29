花蓮》備戰花蓮立委？蔡碧仲密會蕭美琴子弟兵

法務部次長蔡碧仲（前排左）今趁公務機會與親蕭議員莊枝財（前排右）、子弟兵相見歡。（許家寧攝）

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蔡碧仲暢談昔日百日新政，對於爭取綠營參選花蓮立委並未說死。（許家寧攝）

決戰2020年花蓮區域立委，藍綠展開布局，國民黨王廷升、黃啟嘉及林有志表態爭取提名挑戰現任民進黨立委蕭美琴，由於蕭遲遲未表態，日前透露有意遷籍花蓮的法務部次長蔡碧仲29日趁著公務來花密訪親蕭議員，蔡離去時笑說拜訪友人，「一定會再回來。」引發外界想像。

蕭美琴4年前撼動藍營鐵票區，成功擊敗國民黨立委王廷升，還創下綠營在花蓮最高得票率，問政有口皆碑，仍是黨內優先考量人選，不過若蕭不選，黨內前議員鄭乾龍28日率先表態爭取，今日蔡碧仲為行政執行署花蓮分署喬遷來到花蓮揭幕，趁機與地方敘舊。

卸任代理縣長職務一個多月來，蔡碧仲下午首度回到花蓮，先至遞補上縣議員的莊枝財住處道賀，同行還有被視為蕭美琴「子弟兵」的前立委辦公室主任李旭寧、花蓮市民代表胡仁順與謝豪杰，蔡暢談昔日百日新政，相信花蓮一定可以改變。

日前受訪曾拋出將遷籍花蓮，外界關心他是否有意爭取綠營參選立委；蔡碧仲說，代理縣長三個月來，很喜歡這裡的風土人情，有意在花蓮置產和長住，目前在法務部才能發揮專長，司法改革更是他重要的任務，但會繼續關心花蓮。

除了蔡碧仲外，綠營點名的人選還包括「菊系」的行政院東部辦公室執行長許傳盛、競選縣長失利的「游系」前議員劉曉玫，對於外界勸進呼聲，劉與許回應「暫無規劃」，均認為蕭美琴在地經營最久，這一席非常重要，認為她仍是不二人選。

(中時 )

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