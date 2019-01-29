韓粉巧遇市長夫人勸韓國瑜多休息 李佳芬回應超暖心

2019年01月29日 18:04 中時電子報 邱珮畇

高雄市長韓國瑜。(圖/本報系資料照)

韓國瑜屢屢被媒體捕捉到雙眼紅腫畫面，每天能睡超過三小時都是奢望。日前上年菜話家常直播時，也坦言新年願望是「當隻靜靜的老烏龜」，好好的睡個三天三夜。韓粉巧遇李佳芬，合照後說希望韓市長保重身體。李佳芬暖回，「韓市長急，希望趕快能多做一些事，為了高雄...」讓韓粉感動直呼「高雄會越來越好的。」

韓國瑜日前在直播中，表示自己新年願望是「當隻靜靜的老烏龜」，大睡三天。許多韓粉都很不捨韓國瑜看起來十分勞累，希望他多保重身體多休息。

一位陳姓網友在「韓國瑜後援會」分享，他跟女兒約好時間，去學校附近的小北百貨載她。結果女兒通報看到韓市長夫人在小北，很多人搶合照。網友說「妳也跟她拍一張，妳跟夫人說:我爸是超級韓粉，問她可以等我們一下嗎？我們馬上就到了。」

陳姓網友說，跟李佳芬合照後，還聊了幾分鐘，他對市長夫人說「很多韓粉都希望韓市長保重身體，別太勞累了，像拚命三郎!」夫人說:「韓市長急，韓市長看到很多行業都有起色，很多人有意願來高雄旅遊，很多企業願意來高雄投資，他希望趕快能多做一些事...為了高雄...。」

陳姓網友說，雖然簡單幾分鐘對話，真的可以感受到，韓市長跟夫人的平易近人，「高雄會越來越好的。」

其他網友也大呼感動留言「很感動」、「這篇真是正能量，高雄何其有幸擁有韓市長來幫我們一把。身為高雄人，住了快四十年，第一次覺得身為高雄人真幸福，多麼值得外縣市羨慕我們，感到無比驕傲，我現在逢人都可以大聲說:哇係高雄人!!!」、「看的出來，夫人也是個很真很樸實不做作的人，這我們都可以完全感受」。

(中時電子報)