桃園新建路燈每支近5萬 設計遭批：像辦喪事

黃敬平請教風水專家後，認為這樣的浮空設計會造成「鐵槌煞」的風水格局，影響附近住家、商家的風水。（黃敬平提供）

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黃敬平指出，路燈除了黑色設計讓人感覺不吉祥外，基座螺絲過於突出也容易讓路人踢到，甚至跌倒受傷。（葉臻攝）
桃園市議員黃敬平29日會勘後要求施工單位及主管機關，將路燈做更人性化的改善。（葉臻攝）

桃園市平鎮區延平路二段人本示範道路多目標改善工程，自2018年9月初動工至今爭議頻傳，桃園市議員黃敬平日前更接獲陳情，表示工程路燈設計像給建築物「辦喪禮」，全黑的燈柱彷彿兩盞蠟燭，黃敬平表示，路燈除了黑色設計讓人感覺不吉祥外，基座螺絲過於突出也容易讓路人踢到，甚至跌倒受傷，29日會勘後要求施工單位及主管機關，將路燈做更人性化的改善。

黃敬平表示，延平路二段人本示範道路多目標改善工程，自2018年9月初動工至今爭議頻傳，先前曾遭反應植栽樹穴過於密集、停車格未妥適規畫、人行道高程差導致雨水倒灌、陽明醫院前中央分隔島開口等問題，29日則是因為路燈設計不良舉行多次會勘。

黃敬平表示，工程路燈設計因為是全嘿，在夜間時無論是行走或是路邊停車容易造成視覺障礙，難保民眾夜間不會不小心撞到而受傷，而路燈基座除了裝設在斜坡道上形成一種抗物理的弔詭設計之外，螺絲太過突出，也容易遭到絆倒。

若以玄學的角度來看，這款造型的路燈，他也特別請教過風水堪輿學會專家謝絜永老師以及風水大師詹惟中，專家認為這樣的浮空設計會造成「鐵槌煞」的風水格局，影響附近住家、商家的風水，就像一顆方型的鐵鎚懸於空中，可能會有意外的血光之災，大部分的人對於黑色的公共設施認為不吉利、觸霉頭，由於路燈已完工，建議相關單位用彩繪路燈的方式調整設計。

當地居民也表示，工程的路燈設計活像兩盞大蠟燭，就像替建築物辦喪事一般，感覺很不吉利，桃園市政府養工處則表示，這項工程是前瞻計畫中的一環，共在730公尺長的路段上，南下雙號側設立18支，北上單號側設立19支，每支預算價4萬6920元，目前工程以近完工，將再視情況調整設計。

(中時 )

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