王麗雅化身性感雜耍女 貼身亮片裝獸性關不住

2019年01月29日 18:11 中時 陳張眾

活動中，換上一襲貼身緊身衣的王麗雅，與現場帶來特技演出的嘉賓開心互動。（MOSCHINO提供）

MOSCHINO錯視效果上衣，2萬7500元。（MOSCHINO提供）

MOSCHINO波卡圓點短裙，3萬9500元。（MOSCHINO提供）

MOSCHINO豬小弟新年限定款丹寧外套，5萬5500元。（MOSCHINO提供）

伊林名模王麗雅今日受義大利品牌MOSCHINO之邀，出席2019早春新品發表，她身著一襲七彩絨毛外套搭貼身亮片洋裝現身，配合依循馬戲團主題所打造的布景裝置及現場精彩的特技演出，整體戲劇效果十足。

王麗雅坦言剛看到身上的服裝擺在袋子裡時，有一種很繽紛、眼花撩亂的感覺，但一穿上之後，就像是進入另一個世界一般，不自覺擺出誇張的姿勢，連一旁的工作人員都忍不住要讓她冷靜一下。私下打扮走樸實運動風格的王麗雅，工作時卻常會被分配到浮誇費的服裝，令她笑道：「大家都看出來我內心有瘋狂的特質。」她在活動前的拍照環節中，還興奮問攝影師是否有鑽進籠子的機會，可謂野性全開。

而為即將到來的新年，1983年出生的王麗雅，還特別先下訂與自己生肖相同的MOSCHINO「豬小弟」卡通聯名款丹寧外套，當一旁工作人員識相地回問：「那你今年是滿24（歲）嗎？」她更搞笑接話：「是12（歲），心智差不多。」

王麗雅在活動上演繹的無限玩心，也延續由創意總監JeremyScott操刀的MOSCHINO2019早春系列，帶我們走進一場奇幻馬戲團。波卡圓點、豹紋圖騰及看似兩件式的連身洋裝，運用帶有錯視感的設計手法，玩味出最具有戲劇化的時尚態度，並對當下鬧劇般的社會醜聞指控，為未來灌注充滿笑聲的輕鬆正向力。

(中時 )