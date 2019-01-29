懷孕愛用臉書 產後憂鬱風險增？淨妍醫美打造媽咪變身中心

2019年01月29日 18:09 中時電子報 綜合報導

研究指出，擁有臉書帳號的孕媽咪們對自己身材的不滿意度，比沒有臉書帳號的孕媽還高上許多，而身材恢復不如預期，更增加產後憂鬱症的風險！淨妍醫美集團的陳志軒醫師指出｢乳房下垂｣、｢腹部鬆弛｣和｢妊娠紋｣是許多產後媽咪共同面臨的難題，一般透過運動及保養可獲得改善，但若情況嚴重，則建議尋求專業整形外科醫師協助。

一項英國研究顯示孕媽使用社群軟體頻繁易引發產後憂鬱/圖片來源：淨妍醫美提供

一項英國研究證實，擁有臉書帳號的孕媽咪，對於自己的身體形象（Body Image）有著更高的不滿意度，因為她們常在社群網站上，將自己的身材、外表和別人做比較；而另一個美國研究指出，若在懷孕過程中對自己的身體形象不滿意，則易增加產後憂鬱的風險。懷孕讓女性的生心理產生顯著變化，除了照護新生兒心力交瘁外，身體形象劇變帶來的焦慮也不容輕忽。正因如此，｢恢復產前小姐般的身材｣成為眾多媽咪的心願和課題。前台大醫院整形外科主治醫師，現任於淨妍醫美集團的陳志軒醫師表示，許多產後媽咪最困擾的就是｢乳房下垂｣、｢腹部鬆弛｣和｢妊娠紋｣問題，若情況嚴重到運動或保養無法改善的地步，則建議以雷射、針劑或是手術改善。

最讓媽咪困擾的產後外表問題為｢乳房下垂｣、｢腹部鬆弛｣及｢妊娠紋｣/圖片來源：淨妍醫美提供

乳房下垂的救星：隆乳手術與提乳手術

陳志軒醫師指出，有乳房下垂問題的女性，可以仰賴隆乳及提乳手術來進行改善，他建議：｢在選擇隆乳的方式時，若是較豐滿的女性，可以考慮抽取自體脂肪進行豐胸，把消失的北半球填回來；而較纖瘦的女性，則可選擇果凍矽膠手術」；相較隆乳手術，｢提乳手術｣或許對民眾較為陌生，陳志軒醫師說明：｢提乳手術依照個人情況不同，會選擇不同的方式來拉提乳房；若是鬆弛狀況不嚴重，可以單純選擇由『乳暈周圍切口』來進行提乳手術，一方面可以縮小乳暈，一方面可以用較小的隱形切口達成提乳目標；但若是皮膚鬆弛嚴重，本身乳房容量又過大的女性，則需要『船錨狀的切口』才能雕塑出美麗的乳房形狀。｣

產後腹部除了鬆弛 53%的女性有腹直肌分離的困擾

產後腹部則有皮膚鬆弛與「腹直肌分離」兩項問題，不少產婦都會有此困擾；陳志軒醫師建議若是單純皮膚鬆弛下垂，可採行複合式的腹部整形手術，即腹部拉皮加上抽脂手術。和傳統的腹部拉皮相比，複合式的手術可以得到更好的成效，組織保留更完整、傷口更美觀、術後恢復也更快。但若合併腹直肌分離問題的媽咪，則必須加上「腹直肌鞘膜折疊術式」，讓突出的小腹回到原位。

產後腹部除了鬆弛問題還有53%的女性有腹直肌分離的情形/圖片來源：淨妍醫美提供

預防妊娠紋的關鍵：懷孕體重勿快速增加

而讓許多媽咪困擾的妊娠紋問題，陳志軒醫師疾呼｢預防重於治療｣，呼籲孕媽們在懷孕時體重不要增加得太快、太多，並在初期就要搭配保濕的乳液或藥品，讓皮膚纖維保持濕潤較不易斷裂。但若仍是產生了妊娠紋，陳志軒醫師建議可以使用外用敷料，合併雷射光療及皮下注射膠原蛋白增生劑，以達到最佳治療效果。

陳志軒醫師也提醒有需求的媽咪，應先充分了解自己的期望及手術可能帶來的影響，並尋求專業、經驗豐富的整形外科醫師諮詢，選擇最適合自己的手術方式，才能有效改善體態與恢復自信心，避免產後憂鬱纏身。

(中時電子報)