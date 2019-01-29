12歲女童染流感3天就不治 胞弟也重症在加護中

2019年01月29日 18:14 中時 馮惠宜

流感發威，台中市傳出一名12歲女童併發流感重症發病3日就不治，這名女童曾接種疫苗，卻在20日出現感冒症狀，22日發燒、嘴唇發紺，緊急送到大醫院急診，23日陷入昏迷不治；而女童8歲弟弟也在同時發病，並出現肺炎症狀，目前也在加護病房救治中；衛生局呼籲，流感處於高峰期，患者如出現呼吸困難、發紺、意識改變應儘速就醫。

台中市衛生局監測1月20日到26日急診類流感就醫人次已達1499人，佔急診11.65％，已超過疾管署設定預值11.5，顯示目前已進入流感流行期；不幸的是台中市再出現重症死亡病例，這名12歲女童還曾接種疫苗，在1月20日出現咳嗽、喉嚨痛、流鼻涕等上呼吸道症狀，次日至診所就醫，1月22日再因發燒、嘴唇發紺，緊急送到大醫院急診，經醫院快篩為A型流感並使用流感抗病毒藥劑治療，卻仍陷入昏迷，於1月23日因流感併發重症死亡。

台中市衛生局統計，除該名女童外，目前仍有15名重症病例在加護病房救治中，患者年齡從7歲到85歲，衛生局也呼籲，感冒後如出現呼吸困難、急促、發紺（缺氧）、血痰或痰液變濃、胸痛、走路不穩、意識改變、低血壓等流感危險徵兆，應儘速就醫，依醫師指示使用流感抗病毒藥劑，降低重症及死亡病例的發生。

由於接種流感疫苗約可提供6到8成的保護力，衛生局也緊急爭取到疾病管制署給台中市4500劑四價賽諾菲成人疫苗，呼籲符合公費流感疫苗資格但尚未接種的市民，把握機會儘速接種；另外，目前全市計有485家公費流感抗病毒藥劑合約機構於春節期間提供門診服務，便利就近提供民眾就醫需求。

(中時 )