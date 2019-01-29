想看女兒步入禮堂！台大醫新竹分院志工隊圓他心願

臺大醫院新竹分院志工團隊創意無限，為了滿足病患的心願與需求，還曾巧手迅速布置出婚禮會場。（邱立雅翻攝）

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邱立雅

台大醫院新竹分院志工隊成立30年，從8人逐步擴增到220人，志工們秉持著「病人到哪裡、服務就到哪裡」的精神，協助病患解決在院內各種需求，甚至還曾為了一圓癌末病患看女兒結婚的夢想，將交誼廳布置得美輪美奐，用心付出也讓志工隊連續18年獲得新竹市志願服務業務評鑑「特優獎」。

社會工作室主任林世媛透露，日前有一名末期病患最大的心願就是看著女兒步入禮堂、完成終身大事，該名病患女兒希望完成父親最後的心願，選擇在醫院文定。儀式開始前的短短3小時，醫院志工隊長帶領志工們如施展魔法般讓病房的交誼廳華麗變身，家屬們看見場地瞬間紅了眼眶，表示未曾想過醫院院方用心至此，相當感動。

台大醫院新竹分院的志工隊成員來自於各行各業以及院內外退休員工，身懷絕技、臥虎藏龍，林世媛說，成員們有的擅長書法、插花或是音樂表演，為等候病人提供心靈療癒，最特別的還有擅長場地布置的氣球高手，舉凡醫院的護理師慶祝大會或是記者會等都可以見到志工們的巧手作品。

林世媛表示，志工夥伴對醫院有極高的認同感與向心力，與醫護人員互動良好，還曾有巧手志工與護理師共同設計給病人使用冰敷袋、小兒約束板，甚至自掏腰包縫製上千個冰枕袋供急診病人使用，或製作血氧測定儀的護套以保護珍貴的儀器等，一切的服務與奉獻大愛，皆以病人的福祉為最大依歸，也是醫院與病人之間的溝通橋樑。

(中時 )

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