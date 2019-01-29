助陸北斗超越美GPS 專家爆美這盟友是關鍵

2019年01月29日 18:12 中時電子報 吳映璠

中國大陸去年底宣布，陸版GPS「北斗衛星導航系統」正式從區域性服務跨入全球時代，意味北京要趕上美國全球衛星定位系統（GPS）的地位指日可待。不過專家踢爆，北斗致力於超越GPS的目標上，美國重要盟友澳洲扮演不可或缺的角色。

中國大陸2018年底宣布，北斗衛星導航系統正式從區域性服務跨入全球時代，意味北京要趕上美國全球衛星定位系統（GPS）的地位指日可待？

據「雪梨晨驅報」（The Sydney Morning Herald）報導，紐西蘭中國問題專家布雷迪（Anne-Marie Brady）指出，大陸致力於2020年前讓北斗超越美GPS，這當中澳洲扮演了支持角色。

她說設立於澳洲西岸城市伯斯（Perth）的衛星追蹤站有效提升了北斗的定位精度，這是北斗能從區域服務轉為全球定位服務的關鍵；此外，大陸還在澳洲的南極領地部署衛星系統，這都大幅度提升北斗的效能。

布雷迪說明北京要能在2020年超越美GPS系統，他們就必須在太平洋區域設立衛星接收地面站來接收訊號，伯斯的接收站就是他們在該地區的第一個據點。

目前北斗在大陸及部分區域都已獲得採用，應用範圍涵蓋商業用途及國家計畫。報導指出，近年來北京已逐漸意識到過於依賴美國GPS恐導致不利後果，因此越來越重視北斗的發展，而根據美國會2017年一份報告，內容顯示如果解放軍要求使用GPS來引導導彈發射遭到拒絕，很有可能轉而使用北斗來完成任務，可以預期，北斗未來將進一步整合進軍事系統。

而北斗原定於2020年完成全球覆蓋的目標似已提前達標，去年12月27日中國衛星導航系統管理辦公室主任、北斗衛星導航系統新聞發言人冉承其宣布，北斗三號基本系統完成建設，北斗系統服務範圍由區域擴展為全球，正式邁入全球時代。

(中時電子報)